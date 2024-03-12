ВТБ Лизинг запускает партнерскую программу скидок на технику SANY и ITM

Фото: пресс-служба АО ВТБ Лизинг

ВТБ Лизинг в партнерстве с группой компаний «ПромСтройКонтракт» разработали программу скидок на приобретение в лизинг востребованной строительной техники SANY и ITM. На отдельные модели брендов скидка может достигать 4 млн рублей*.

Специальное предложение доступно клиентам ВТБ Лизинг на технику в наличии на складе. В программе участвуют 15 моделей техники. Размер скидки зависит от типа и спецификации: на гусеничные и колесные краны SANY, а также на экскаваторы-погрузчики ITM она составляет 5%, а на телескопические погрузчики SANY варьируется от 3% до 5%. В частности, на модель телескопического погрузчика SANY STH1256A скидка может превысить 800 тыс. рублей, а на модель гусеничного крана SANY SCC2000A — составить более 4 млн рублей.

Клиентам ВТБ Лизинг доступна гибкая настройка подходящих параметров финансирования. Размеры аванса, ежемесячного платежа и удорожания могут быть минимальными. Также юридические лица и индивидуальные предприниматели могут выбрать любой другой размер ежемесячных платежей, исходя из комфортных для них аванса и выкупного платежа. Компании на общей системе налогообложения имеют возможность сэкономить до 40% от стоимости техники за счет преференций по налогу на прибыль и НДС. Например, стоимость мощного и надежного гусеничного крана SANY SCC2000A грузоподъемностью до 200 тонн с учетом скидки составит 79 475 408 рублей. При заключении сделки сроком на 60 месяцев и с авансом 10% ежемесячный платеж составит 1 966 778 рублей, а экономия на налогах за весь период лизинга — 41 984 735 рублей*.

Универсальный и надежный телескопический погрузчик SANY STH1256A высокой проходимости можно приобрести с учетом скидки за 15 225 574 рублей. При оформлении техники в лизинг с авансом 10% на 60 месяцев экономия на налогах составит 8 043 112 рублей, а ежемесячный платеж будет равен 376 780 рублей*.

«ПромСтройКонтракт» — крупная промышленно-строительная компания, занимающаяся разработкой, производством, внедрением и поставкой строительных материалов, оборудования и системных технологических решений для строительства объектов промышленно-гражданского и специального назначения. Компания является одним из крупнейших дистрибьюторов техники SANY в России.

Расчеты лизинга готовятся индивидуально для каждого клиента с учетом его задач и потребностей. Подать заявку на лизинг техники SANY и ITM юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании: 8 (800) 551-19-18.

*Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со статьей 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна для компаний на ОСН, стоимость автомобилей действительна на 28.02.2024.

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