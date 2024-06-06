ВТБ Лизинг увеличивает скидки на автомобили Peugeot и Citroen до 600 000 рублей

Фото: пресс-служба АО ВТБ Лизинг

ВТБ Лизинг запускает программу скидок на автомобили Peugeot и Citroen. Максимальная выгода при приобретении автомобилей в финансовую аренду для юридических лиц и предпринимателей может составить до 600 000 рублей. Спецпредложение действует до 30 июня 2024 года.

Размер скидки зависит от выбранной марки, модели и комплектации. Клиенты лизинговой компании могут гибко настроить различные опции финансовой аренды, используя расчеты с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или без переплат.

Оформляя в лизинг Peugeot 5008, можно получить максимальную скидку 600 000 рублей и приобрести автомобиль по стоимости 4 390 000 рублей. При заключении договора на семь лет с авансом 49% ежемесячные платежи составят 53 432 рубля. При этом за весь период действия договора клиенты могут сэкономить более 2 000 000 рублей за счет налоговых преференций в лизинге.*

Приобрести компактный кроссовер Citroen С5 Aircross можно со скидкой 400 000 рублей. При оформлении автомобиля в лизинг с авансом 49% ежемесячный платеж будет равен 47 456 рублям в течение пяти лет, а дополнительная экономия на налогах составит более 1 900 000 рублей. Ежемесячная стоимость владения флагманом марки — кросс-лифтбеком Citroen C5X CBU составит 51 716 рублей, если оформить сделку сроком на семь лет и с авансом 49%. В этом случае экономия на налогах превысит 2 000 000 рублей.

Производство автомобилей было возобновлено в начале года на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Ранее здесь выпускали ряд моделей этих марок для российского рынка и на экспорт.

Peugeot 5008 — технологичный и функциональный семиместный кроссовер с эффектным дизайном, высококлассным уровнем комфорта и отличной управляемостью. Дизайн автомобиля объединяет элегантность, современность и демонстрирует идеальный баланс изящества и силы.

Новый Citroen С5 Aircross предлагает непревзойденный комфорт и безопасность в каждой поездке. В нем удобно организовано внутреннее пространство. Citroen C5X CBU отличается высокой посадкой и 19-дюймовыми колесами. По габаритам он крупнее кроссовера C5 Aircross и отличается лучшими качествами традиционного большого седана, практичного универсала с большим багажником и внедорожника с высокой посадкой.

Подать заявку на приобретение в лизинг автомобилей Peugeot и Citroen клиенты компании могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 (800) 551-19-18.

*Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна компаниям на ОСН.

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