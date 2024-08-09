ВТБ Лизинг предлагает технику КАМАЗ Компас со скидкой 300 000 рублей

фото: пресс-служба АО ВТБ Лизинг

ВТБ Лизинг в рамках партнерской программы с ООО «Альянс Тракс» предлагает клиентам грузовые автомобили КАМАЗ Компас на выгодных условиях. При покупке в лизинг среднетоннажных моделей Компас 9 и 12, а также легкого грузовика Компас 5 скидка от рекомендованной розничной цены в августе 2024 года составит 300 000 рублей.

Например, грузовой автомобиль Компас 12 можно приобрести в лизинг за 6 039 245 рублей с учетом скидки. При авансе 49% ежемесячный платеж в течение семи лет составит 86 174 рубля. За этот период компании на общей системе налогообложения смогут также дополнительно сэкономить более 3 млн рублей на налогах.*

Стоимость машины Компас 5 в рамках спецпредложения снижена до 3 595 000 рублей. Если приобрести ее в лизинг на семь лет с авансом 49%, ежемесячный платеж составит 51 296 рублей, аэкономия на налогах превысит 2 млн рублей.*

Клиентам доступны к приобретению в лизинг три модели грузовиков бренда. Компас 12 с полной массой 11 990 кг и низкой погрузочной высотой востребованы при перевозке продуктов питания, промышленных товаров, топлива, в качестве эвакуаторов и мусоровозов. Компас 9 с полной массой 9 500 кг предназначены для работы в городе, пригороде и для междугородних перевозок.

Компас 5 с полной массой 3 490 кг позволяют транспортным, строительным, торговым, промышленным и другим предприятиями выполнять задачи, передвигаясь по дорогам и территориям общего пользования, где движение тяжелых грузовиков запрещено.

В зависимости от того, какие задачи стоят перед машиной, на шасси всех трех моделей могут быть установлены рефрижераторный, изотермический или промтоварный фургон, бортовая или тентованная платформа, эвакуатор. Для среднетоннажных грузовиков также доступны надстройки в виде самосвала, топливозаправщика, портального погрузчика, мультилифта, мусоровоза и другие.

Расчеты лизинга готовятся индивидуально для каждого клиента с учетом его задач и потребностей. Подать заявку на лизинг грузовиков КАМАЗ Компас можно в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании: 8 800 551 19 18.

* Указаны предварительные расчеты. Предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна компаниям на общей системе налогообложения. Стоимость техники действительна на 09.08.2024.

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