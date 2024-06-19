ВТБ Лизинг предлагает технику Foton и Hastrailer со скидкой 300 000 руб. на первый платеж

Фото: пресс-служба АО ВТБ Лизинг

ВТБ Лизинг в партнерстве с компаниями «Север Скан Авто» и «Автотрак» предлагают специальные условия на приобретение в финансовую аренду техники марок Foton и Hastrailer. Поставщики предоставляют клиентам ВТБ Лизинг скидку в размере 300 000 рублей, которую можно использовать для снижения первого лизингового платежа. Акция действует до 31.12.2024 и распространяется на все спецификации седельного тягача Foton Auman и шторный полуприцеп Hastrailer Hasliner.

При оформлении техники в лизинг юридические лица и индивидуальные предприниматели могут выбрать различные опции финансирования и дополнительные сервисы по обслуживанию своего транспортного парка. Компаниям доступны сниженные авансы, минимальные ежемесячные платежи, срок лизинга до 7 лет, персональные сезонные графики платежей. Предприятия на ОСН также могут дополнительно сэкономить до 40% на налогах.

Так, если оформить в лизинг седельный тягач Auman EST A 1844 AMT стоимостью 8 250 000 рублей на три года и с авансом 10%, первый платеж с учетом скидки составит 6% от стоимости автомобиля, то есть 525 000 рублей. Ежемесячный платеж будет равен 292 521 рублю, а экономия на налогах достигнет 3 685 251 рубля.*

При покупке шторного полуприцепа Hastrailer Hasliner стоимостью 6 350 000 рублей на аналогичных условиях лизинга (аванс – 10%, срок лизинга – три года) авансовый платеж с учетом скидки снизится до 5% и составит 335 000 рублей. Ежемесячный платеж в таком случае будет равен 217 888 рублям, а экономия на налогах достигнет 2 726 327 рублей.*

Расчеты лизинга готовятся индивидуально для каждого клиента с учетом его задач и потребностей. Подать заявку на лизинг техники Foton и Hastrailer можно в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании: 8 800 551 19 18.

Грузовые автомобили Auman созданы на базе Mercedes, оснащаются двигателями Cummins ISG12 мощностью 418, 450 или 470 л. с. и имеют уникальную технологию динамического управления мощностью и крутящий момент ADEPT, что позволяет экономить топливо до 4%.

Полуприцепы Hastrailer состоят из рамы на укрепленной стальной конструкции, адаптированных под российские дороги осевых узлов, плотных тентов, приспособленных для работы при температурах от -30 до +70 градусов, и других комплектующих высокого качества, гарантирующих сохранность перевозимого груза.

*Указаны предварительные расчеты, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна компаниям на ОСН, стоимость автомобилей действительна на 14.06.2024.

Реклама. АО ВТБ Лизинг