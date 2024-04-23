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ВТБ Лизинг предлагает технику Carter, Shanmon и Yuansu со скидками до 300 000 рублей
ВТБ Лизинг в партнёрстве с компанией «Ремекс» запускают программу скидок на приобретение в лизинг спецтехники Carter, Shanmon и Yuansu. Специальное предложение доступно клиентам ВТБ Лизинг на технику в наличии на складе.
Размер скидки зависит от марки и модели спецтехники. На мини-экскаваторы Carter она составляет 200 000 рублей, а на мощные гусеничные экскаваторы этой же марки, колёсные экскаваторы-погрузчики Shanmon и фронтальные мини-погрузчики Yuansu – 300 000 рублей.*
Клиентам ВТБ Лизинг доступна гибкая настройка подходящих параметров финансирования. Размеры аванса, ежемесячного платежа и удорожания могут быть минимальными, что позволяет компании не выводить из оборота крупную сумму денег единовременно и комфортно распределить нагрузку на бюджет на весь срок лизинга. Кроме того, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут выбрать любой другой размер ежемесячных платежей, исходя из оптимальных для них аванса и выкупной стоимости, а также составить персональный сезонный график платежей с учётом своих задач и потребностей.
Компании на общей системе налогообложения имеют возможность сэкономить до 40% от стоимости техники за счёт снижения налогооблагаемого дохода и возврата НДС со всех лизинговых платежей.
Например, при покупке в лизинг компактного гусеничного экскаватора Carter CT18LR стоимость с учётом скидки составит 3 500 000 рублей, и, если сделка заключена на 5 лет с авансом 20%, ежемесячный платёж будет равен 84 824 рубля, а экономия на налогах достигнет 1 929 811 рублей. Многофункциональный колёсный экскаватор Shanmon 388H стоимостью 7 500 000 рублей с учётом скидки при аналогичных условиях лизинга можно приобрести с ежемесячным платежом в 181 776 рублей и сэкономить на налогах до 4 135 511 рублей.*
ООО «Ремекс» – поставщик широкого спектра спецтехники для различных задач. Компания предлагает большой выбор мини-техники, экскаваторов, погрузчиков и складской техники с сопутствующим сервисным обслуживанием, а также ковшей, буров, молотов и другого навесного оборудования самого разного назначения.
Расчёты лизинга готовятся индивидуально для каждого клиента. Подать заявку на лизинг спецтехники Carter, Shanmon и Yansu юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании: 8 800 551 19 18.
* Указанные расчёты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна компаниям на ОСН, стоимость автомобилей действительна на 16.04.2024.
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