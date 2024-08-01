ВТБ Лизинг предлагает специальные условия на пикап Ambertruck Work

Фото: пресс-службы АО ВТБ Лизинг

ВТБ Лизинг анонсирует специальные условия на автомобиль Ambertruck Work. В августе 2024 года юридические лица и индивидуальные предприниматели могут приобрести в лизинг пикап Work по стоимости 2 499 000 рублей. Выгода от рекомендованной розничной цены составляет 100 000 руб.

Благодаря улучшению условий приобретение этой модели в лизинг стало более доступным и привлекательным. В рамках предложения клиентам доступны различные опции финансирования: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или с минимальными переплатами за лизинг. Также финансовая аренда позволяет компаниям на ОСН уменьшить налогооблагаемую базу за счет налога на прибыль и возврата НДС со всех лизинговых платежей, что позволяет сэкономить до 40% от стоимости машины по договору лизинга.

При оформлении в лизинг автомобиля Ambertruck Work с авансом 49% ежемесячный платеж будет равен 35 918 руб. в течение 5 лет, а экономия на налогах для компаний на общей системе налогообложения составит более 1 126 000 руб.*

Полноприводный пикап Work выпускается заводом АВТОТОР в Калининграде. Такой автомобиль имеет грузоподъемность 872 кг, а его полная масса — 2820 кг. Под капотом установлен четырехцилиндровый турбодизель 4D25 объемом 2,5 л, мощностью 128 л. с., с крутящим моментом 310 Нм. и в паре с пятиступенчатой механической трансмиссией.

Пикап Ambertruck Work предложен в единственной комплектации. Автомобиль оснащён двумя подушками безопасности, системой кондиционирования и медиасистемой с 10-дюймовым сенсорным экраном на центральной консоли. Предусмотрены следующие водительские ассистенты: антиблокировочная система, система стабилизации ESP, датчики давления в шинах и задние парктроники.

Подать заявку на приобретение в лизинг автомобилей Ambertruck Work юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контактного центра компании: 8 800 551 19 18.

*Указаны предварительные расчеты. Предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна компаниям на ОСН. Стоимость техники действительна на 01.08.2024.

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