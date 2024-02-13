ВТБ Лизинг предлагает максимальные скидки на автомобили BAIC и KAIYI в феврале

Фото: пресс-служба АО ВТБ Лизинг

ВТБ Лизинг предлагает специальные условия лизинга для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на покупку автомобилей марок BAIC и KAIYI со скидкой более 22% от рекомендованной розничной стоимости и дополнительной скидкой от партнёра в размере 150 000 рублей. Предложение действует до 29 февраля 2024 года и распространяется на кроссоверы KAIYI X3, X3 Pro и BAIC X35, X7, а также на седаны KAIYI E5 и BAIC U5.

При оформлении в лизинг кроссовера BAIC X7 (РРЦ — 3 100 000 руб.) стоимость автомобиля с применением скидок для клиентов ВТБ Лизинг будет равна 2 392 000 руб. При заключении сделки на срок 60 месяцев с авансом 49% ежемесячные платежи за пользование автомобилем составят 34 549 руб., а экономия на налогах за весь период лизинга — более 540 000 руб.*

Приобретая KAIYI E5 (РРЦ — 2 115 000 руб.), можно получить максимальную скидку 615 300 руб. При этом, оформив автомобиль в лизинг с авансом 49%, ежемесячный платеж будет равен 21 658 руб. в течение 5 лет. За счет экономии на налогах, сумма которой составит более 330 000 рублей за весь период финансовой аренды, автомобиль для клиента ВТБ Лизинг будет стоить на 29% ниже розничной цены и составит 1 499 700 руб.*

Автомобиль BAIC X7 — стильный и комфортабельный среднеразмерный кроссовер, который обладает всеми инновационными технологиями и продвинутыми системами, гарантирующими максимальный комфорт и безопасность. Он оснащен усовершенствованным турбированным бензиновым 1,5-литровым двигателем мощностью 180 лошадиных сил стандарта Евро 6. Данный двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированный коробкой передач. При вместимости топливного бака в 60 литров ориентировочная дальность поездки без необходимости в дозаправке составит ≈730±50 км. Автомобиль сочетает в себе практичность, экономичность и все современные тенденции дизайна и внутренней отделки.

Седан KAIYI E5 оснащен 1,5-литровым двигателем (147 л.с., 210 Нм) и вариатором. Автомобиль завоевал расположение клиентов благодаря оптимальному сочетанию комфорта, функциональности, надёжности и цены. KAIYI E5 достаточно большой автомобиль. Его габариты 4670×1825×1483 мм.

«Мы всегда стараемся делать так, чтобы приобретение новых автомобилей для клиентов ВТБ Лизинг было доступно и удобно, поэтому развиваем партнёрство с автопроизводителями и поставщиками, совершенствуем продуктовое предложение. До конца февраля мы рады предложить комфортные условия лизинговой сделки и привлекательные по стоимости автомобили марок BAIC и KAIYI с максимальными скидками», — отметил начальник управления развития бизнеса автолизинга компании Андрей Гетманюк.

Подать заявку на приобретение в лизинг автомобили KAIYI, BAIC клиенты могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.

*Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна для компаний на ОСН, стоимость автомобилей действительна на 05.02.2024.

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