ВТБ Лизинг предлагает эксклюзивные условия на среднетоннажные грузовики DAYUN со скидкой

Фото: пресс-служба АО ВТБ Лизинг

ВТБ Лизинг анонсирует программу субсидирования лизинга среднетоннажных грузовиков DAYUN. В рамках программы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при оформлении автомобилей DAYUN в лизинг доступна скидка-субсидия в размере 150 000 рублей в счет аванса. Условия программы распространяются на новую технику DAYUN различных модификаций, в том числе на 6-тонные и 12-тонные рефрижераторы, а также бортовые грузовики с краном-манипулятором. Специальные условия действуют до 31 декабря 2024 года.

При оформлении в лизинг рефрижератора DAYUN CGC1060S стоимостью 5 700 000 рублей с учетом скидки при условии внесения аванса 45% сроком на 7 лет, ежемесячный платеж составит 74 113 рубля. Налоговая выгода достигнет до 2 901 832 рублей за весь срок финансовой аренды.*

Среднетоннажные грузовики используются предприятиями в сфере пищевой, сельскохозяйственной промышленности, строительства, розничной торговли. Эти автомобили универсальны, маневренны, что позволяет применять их в городских условиях, даже для погрузки или разгрузки продовольственных товаров или других грузов в пределах тесного двора.

Подать заявку на приобретение в лизинг среднетоннажных грузовиков DAYUN со скидкой на аванс 150 000 рублей клиенты могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.

*Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна для компаний на ОСН, стоимость техники действительна по курсу на 20.01.2024 г.

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