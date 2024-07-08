ВТБ Лизинг предлагает эксклюзивные условия на автомобили HONGQI

Фото : пресс-служба АО ВТБ Лизинг

В рамках стратегического сотрудничества и партнёрских отношений ВТБ Лизинг с брендом HONGQI клиентам лизинговой компании и ООО «Управление корпоративным автопарком» доступны эксклюзивные условия на автомобили марки. Скидки от 7% до 13% можно получить на все модели, на которые распространяется корпоративная поддержка бренда. Специальные условия действительны до 30 сентября 2024 года.

Максимальную скидку 13% клиенты компании получат при оформлении в лизинг представительского седана H9 Deluxe Single Color. Его можно приобрести с выгодой по стоимости 6 277 300 руб. Ежемесячные платежи составят 76 406 руб. при условии заключения договора лизинга сроком на 7 лет и внесении аванса 49%. Оформляя на тех же условиях в лизинг седан бизнес-класса H5 new Comfort, ежемесячные платежи составят 52 840 руб. При этом благодаря налоговым преференциям клиенты на ОСН могут сохранить до 40% от стоимости автомобиля по договору лизинга за счет возврата НДС со всех лизинговых платежей и налога на прибыль.*

Автомобильный бренд HONGQI был создан в 1958 году под покровительством концерна China FAW Group и стоял у истоков автомобилестроения в Китае. Первоначальной миссией бренда являлось обеспечение лидеров КНР автомобилями класса люкс. На протяжении десятилетий HONGQI возглавляет автомобильную промышленность всей страны, сохраняя статус лидера и обеспечивая эксклюзивность своей продукции на рынке. В 2023 году бренд официально вышел на рынок России.

В нашей стране сегодня HONGQI представлен следующими моделями: премиальный электрический кроссовер E-HS9, представительский седан H9, седан бизнес-класса H5, среднеразмерный кроссовер HS5, бизнес минивэн HQ9, премиальный полноразмерный кроссовер HS7, городской кроссовер HS3.

Стильная внешность, премиальный интерьер, уникальные визуальные эффекты, применение самых современных технологий, различные дополнительные опции для удобства водителя и пассажиров – всё это отличает автомобили HONGQI. Неслучайно именно этот премиальный бренд стал официальным автомобилем Петербургского международного экономического форума в 2024 году, обеспечивая необходимый уровень качества транспортного парка форума с точки зрения комфорта и безопасности.

ВТБ Лизинг совместно с партнёрами, следуя потребностям клиентов, предлагает максимально удобные решения, а также поддержку во всех вопросах, связанных с лизингом автомобилей. При оформлении транспортных средств в лизинг юридические лица и индивидуальные предприниматели могут выбрать различные опции финансирования: с минимальным авансом, минимальным ежемесячным платежом и минимальным удорожанием.

Подать заявку на приобретение в лизинг автомобилей HONGQI клиенты компании могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра: 8 800 551 19 18.

*Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна компаниям на ОСН. Стоимость техники действительна на 05.07.2024.

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