ВТБ Лизинг предлагает дорожно-строительную технику с субсидией до 15%

Фото предоставлено АО ВТБ Лизинг

ВТБ Лизинг предлагает дорожно-строительную техники со скидкой в рамках программы Минпромторга РФ. Субсидия позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обновлять и пополнять автопарк с выгодой до 15% от стоимости техники. Программа распространяется на новую специальную технику и самоходные машины, которые произведены не ранее 2020 года. Срок лизинга по программе — от 12 до 84 месяцев.

Если машина передается в лизинг на территории Дальневосточного или Сибирского федеральных округов, республик Карелия, Коми и Крым, Архангельской, Калининградской или Мурманской областей, а также Ненецкого или Ямало-Ненецкого автономных округов, то покупателям предоставляется скидка до 15% от ее цены (с учетом НДС). Для других регионов скидка составляет 10%.

«Программа поддержки лизинга дорожно-строительной техники является эффективным инструментом для обновления транспортных парков российских компаний. Она позволяет приобретать дорогостоящую технику без крупных первоначальных вложений. В рамках этой программы стабильным спросом у наших клиентов пользуются самосвалы и автобетоносмесители, прицепы и полуприцепы, погрузчики и автокраны. Приобретенная техника в основном задействована в реализации инфраструктурных проектов страны», — прокомментировал начальник управления развития бизнеса ВТБ Лизинг Андрей Гетманюк.

Подать заявку на получение дорожно-строительной техники в лизинг на льготных условиях юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.

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