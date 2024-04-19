ВТБ Лизинг предлагает авто с субсидией до 35% на аванс по программе льготного лизинга

Фото: пресс-служба АО ВТБ Лизинг

ВТБ Лизинг предлагает клиентам автомобили российского производства с субсидией до 35% по программе Минпромторга РФ*. Для упрощения процесса получения субсидии её оформлением занимается ВТБ Лизинг, клиентам необходимо только оставить заявку на нужную для их бизнес-задач марку и модель.

Программа господдержки предусматривает субсидирование части авансового платежа по лизинговым договорам. При приобретении легкого пассажирского транспорта или автобуса скидка на аванс составляет 10%, но не более 500 тыс. рублей на одно транспортное средство. При оформлении в лизинг седельного тягача субсидия может составить до 850 000 рублей, электромобиля – 35%, но не более 925 тыс. рублей. Срок лизинга по программе – от 12 до 84 месяцев.

В льготной программе 2024 года участвуют следующие марки легковых автомобилей – Evolute и Москвич 3e, лёгкий пассажирский транспорт – ГАЗ, Sollers, автобусы – Волгабас, ЛИАЗ, КАВЗ, ПАЗ, СИМАЗ, седельные тягачи – КАМАЗ.

Подать заявку на приобретение транспортного средства в лизинг с субсидией на аванс до 35% по программе Минпромторга России юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.



*Программа Минпромторга России (ППРФ №649 от 8 мая 2020г.)

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