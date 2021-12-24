ВТБ Лизинг получил Гран-при Национальной премии «Лизинговая сделка года 2021»

Сделка между ГК ВТБ Лизинг и группой «Солар» по финансированию морского судна Rostrum Europe получила главный приз Национальной премии «Лизинговая сделка года 2021». Второй год подряд генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер стал лидером медиарейтинга руководителей лизинговой отрасли по версии «СКАН-Интерфакс», вновь получив признание за личный вклад в освещение событий рынка лизинга.

В июле 2021 года ГК ВТБ Лизинг передал ГК «Солар» в финансовый лизинг наиболее экологичный в классе handysize сухогруз Rostrum Europe в рамках стратегического партнерства, о котором стороны заключили соглашение в ходе Петербургского международного экономического форума 2021. Сделка осуществлена на базе европейского субхолдинга ВТБ Лизинг с использованием международной практики и английского права. Она стала первой из пакета на пять морских судов с общим объемом финансирования в 100 млн долларов США. Переданный в лизинг балкер задействован в организации экспортных перевозок, в том числе из портов РФ.

«Этот проект с группой «Солар» отличается не только повышенной технической сложностью, но и своей экологической направленностью в плане выбора наиболее эффективных типов судов с точки зрения защиты окружающей среды. ВТБ Лизинг всегда старается предлагать наиболее привлекательные предложения и максимально гибкие условия финансирования «зеленых» проектов наших партнеров. Серьезно относясь к проблеме устаревшего российского грузового флота, мы стремимся дать эффективные с финансовой точки зрения инструменты для ее решения. Для этого активно работаем с производителями, изучаем существующий опыт и привлекаем внимание клиентов к наиболее экологичным судам на рынке», — прокомментировал событие генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

Кроме того, в рамках премии второй год подряд специальный приз от стратегического информационного партнера премии «СКАН-Интерфакс» в номинации «Лидер медиарейтинга руководителей лизинговой отрасли» получил генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер. Топ-менеджер компании стабильно занимает первую строчку рейтинга, который система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс выпускает совместно с медиа-порталом FedLeasing.ru начиная с 2020 года. Эксперты вновь отметили личный вклад Дмитрия Ивантера в освещение событий рынка лизинга в текущем году и популяризацию лизинговых услуг в России.

Национальная премия «Лизинговая сделка года» — первый в России профессиональный конкурс лизинговых проектов, учрежденный в 2019 году Федерацией лизинга при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), рейтингового агентства «Эксперт РА» и консалтинговой компании PwC Россия. Членами жюри выступают ведущие независимые эксперты, оценивающие лизинговые проекты по ряду нечисловых критериев, учитывающих социальную значимость сделки, финансовую, техническую сложность, уникальность лизингового проекта и так далее. В 2021 году на конкурс было подано 107 лизинговых сделок, заключенных в России в период с 01.09.2020 по 31.08.2021 более чем 340 компаниями — лизингодателями, лизингополучателями, поставщиками, а также банками и страховыми компаниями, принимавшими участие в сделках.

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