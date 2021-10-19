ВТБ Лизинг передал автобусы «НЕФАЗ» на 40 млн рублей для маршрутов Казани и Зеленодольска

ВТБ Лизинг передал транспортной компании «ЭКСПРЕСС» пять новых автобусов «НЕФАЗ 5299» стоимостью 40 млн рублей. Транспорт приобретен на условиях финансового лизинга сроком на пять лет. Поставщиком выступил «АверсАвто», официальный дилер «НЕФАЗа». Новые автобусы будут перевозить пассажиров по городским и пригородным маршрутам в Зеленодольске и Казани.

«НЕФАЗ 5299» — автобус большого класса, предназначенный для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Особенностью модели является повышенный комфорт для пассажиров. Удобство посадки и высадки обеспечивается за счет полунизкопольного кузова. Благодаря пневматической подвеске и гидромеханической КПП машина обладает плавностью хода. В салоне «НЕФАЗ 5299» расположены 44 посадочных места. Максимально автобус вмещает до 80 пассажиров.

«Развитие общественного транспорта способствует разгрузке основных транспортных магистралей в населенных пунктах, делает городскую логистику более эффективной и повышает безопасность пассажирских перевозок. Мы рады поддерживать частных перевозчиков, деятельность которых направлена на предоставление качественных услуг населению, и предлагать им широкую продуктовую линейку и индивидуальный подход при совершении сделок лизинга», — прокомментировал соглашение директор по продажам продуктов автолизинга ВТБ Лизинг Артем Киселев.

ВТБ Лизинг работает в Казани начиная с 2013 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Адрес регионального подразделения компании: Казань, ул. Калинина, д. 62, бизнес центр «Калина». Телефон: (843) 567-18-12, добавочный — 6222.

Транспортная компания «ЭКСПРЕСС» занимается пассажирскими перевозками в Зеленодольске и Казани. Предприятие входит в группу компаний «ЗПАТП», осуществляющую перевозки по разным видам сообщения, а также технический сервис и ремонт автотранспорта.