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ВТБ Лизинг передал автобусы для пассажирских перевозок из Казани в Зеленодольск
ВТБ Лизинг профинансировал и передал три пассажирских автобуса King Long XMQ6120C организатору регулярных перевозок городского и пригородного сообщения ООО «Пригород» в Республике Татарстан для расширения парка и организации перевозок по маршруту Казань – Зеленодольск. Сумма сделки составила 34,6 млн рублей. Транспорт оформлен в финансовый лизинг сроком на 5 лет с авансом 5% от суммы сделки.
В течение срока финансовой аренды заказчик сможет оптимизировать налогооблагаемую базу за счет налога на прибыль и возврата НДС со всех лизинговых платежей. Стоимость владения техникой для лизингополучателя снизится на 16,6 млн рублей с учетом применения налоговых преференций. Такие условия доступны клиентам ВТБ Лизинг на общей системе налогообложения.
Автобус King Long XMQ6120C — это оптимальное решение для средних, корпоративных и междугородных перевозок. Повышенная вместимость на 55 мест позволит увеличить объем ежедневных перевозок на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком.
Поставщиком техники выступила компания «Евразия», официальный дистрибьютор King Long в России. В линейке King Long свыше 200 видов техники включая городские, пригородные, междугородние и туристические автобусы, автобусы на альтернативном виде топлива, с гибридными силовыми установками, а также электробусы.
Лизинговая сделка была оформлена в подразделении ВТБ Лизинг в Республике Татарстан, г. Казань. Подразделение работает в регионе с 2013 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Адрес регионального подразделения ВТБ Лизинг: г. Казань, улица Калинина, 62. Телефон: 8800 551 1983.
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