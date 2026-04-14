Экономика 14 апреля 2026 09:00

ВТБ: Курс рубля в 2026 году может оказаться крепче, чем ожидалось

В 2026 году складывается благоприятный фон для рубля: перенос пересмотра бюджетного правила на 2027 год и высокие цены на нефть. Такое мнение высказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Сейчас, по всей видимости, для рубля формируется идеальный попутный ветер: цена на нефть уже не 40 долларов за баррель, а пересмотр бюджетного правила отложен. Это создает позитивный, антиинфляционный фон и поддерживает более крепкий курс рубля в 2026 году», – отметил топ-менеджер банка.

#курс рубля #банк втб
Новости партнеров