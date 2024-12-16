ВТБ: Кому из россиян больше интересна программа долгосрочных сбережений

Интерес к программе долгосрочных сбережений (ПДС) среди женщин пока гораздо выше, чем среди мужчин – они заключили 64,7% договоров с ВТБ Пенсионный фонд. Активнее всего в программе участвуют жители Центрального федерального округа – 30% клиентов НПФ ВТБ из этого региона. Такой результат показывает проведенный фондом анализ клиентской базы.

При этом старшее поколение активнее принимает участие в ПДС. Наиболее ответственно к формированию долгосрочных сбережений подходят женщины 56-65 лет (30%) и старше 65 лет (15%). Они же больше пополняют счета по сравнению с другими возрастными группами. Их средний счет по ПДС составляет 56-59 тысяч рублей. Среди мужчин такая же закономерность – наибольший интерес к программе проявляют клиенты 56-65 лет (13%) и старше 65 лет (7%). В течение 2024 года сумма на их счетах достигла в среднем 60-65 тысяч рублей.

Больше всего договоров по ПДС в ВТБ Пенсионный фонд заключили жители Центрального федерального округа – 30,5% от общего количества. Далее идет Приволжский федеральный округ – отсюда каждый пятый участник программы в НПФ ВТБ (21%). Третье место делят Северо-Западный и Сибирский федеральные округа – на каждый из регионов приходится 11% клиентов, решивших формировать свои долгосрочные сбережения с фондом. Каждый десятый участник ПДС в ВТБ Пенсионный фонд находится в Уральском федеральном округе. Наименее активно к программе подключаются жители Южного (9%), Дальневосточного (5,5%) и Северо-Кавказского (2%) федеральных округов.

«Сегодня клиенты 80% всех договоров по ПДС с нами заключают в отделениях банков-партнеров, остальные для подключения используют сайт фонда или ВТБ Онлайн. Программа даже в минимальной конфигурации позволяет за счет господдержки рассчитывать на доход до 100%, добавьте к этому инвестиционный доход НПФ и налоговый вычет – и мы получаем один из самых интересных для людей продуктов на рынке сбережений. Пока эти преимущества программы для себя в большей степени открыли клиенты старше 50 лет. Однако мы ожидаем, что интерес будет расти и у молодой аудитории, которая рассматривает эту программу как альтернативный доходный инструмент для диверсификации своих вложений», – комментирует генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Андрей Осипов.

В ВТБ Пенсионный фонд подключиться к ПДС можно в отделениях банка ВТБ, Почта банка и РНКБ по всей России, а также в ВТБ Онлайн и онлайн на сайте фонда. Всего на начало декабря 2024 года клиентами фонда по ПДС стали более 600 тысяч человек. Совокупно они внесли на свои счета 26 млрд рублей.