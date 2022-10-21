ВТБ: Каждый четвертый вклад россияне размещают на год и более

В III квартале текущего 2022 года более четверти депозитов, размещенных в банке ВТБ, были открыты сроком на год и более, их доля выросла на 20% по сравнению с II кварталом.

По оценке ВТБ, российские вкладчики постепенно меняют свою стратегию сбережений. Если весной, на фоне резкого роста ключевой ставки, активным спросом пользовались короткие депозиты на три — шесть месяцев, то уже летом, по мере расширения горизонта планирования и снижения ставок, начала расти доля вкладов со сроком шесть месяцев, а осенью — на 12 и более. В результате доля «длинных» вкладов в III квартале существенно превысила показатели II квартала, когда на продукты сроком от года приходилось в среднем лишь 9% открываемых депозитов.

Клиенты предпочитают диверсифицировать сбережения, используя комбинации банковских продуктов для хранения и накопления средств. Чаще всего вкладчики сочетают депозит и накопительный счет с начислением доходности на остаток средств, который предусматривает возможность пополнения или снятия денег в любое время.

«Сегодня рублевый депозит остается одним из самых надежных и востребованных способов вложения средств. При этом в третьем квартале повысился интерес к длинным депозитам за счет их более высокой доходности и расширения горизонта планирования. Растет и средний размер вклада. Однако клиенты не отказываются от диверсификации портфелей и в зависимости от потребностей часть средств размещают на накопительные счета, которые позволяют более гибко распоряжаться деньгами. Это помогает создать финансовую подушку безопасности, сохранить и умножить средства», — прокомментировал наблюдаемые тренды Роман Глазов, и. о. начальника управления «Сбережения» ВТБ.