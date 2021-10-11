ВТБ: Каждая третья заявка на распоряжение маткапиталом по ипотеке оформляется онлайн
Более трети клиентов ВТБ, планирующих погасить ипотеку за счет средств материнского капитала, оформляют заявку через ВТБ Онлайн, не посещая отделения банка и Пенсионного фонда. До конца года доля онлайн-заявок может вырасти до 75%.
Сегодня на онлайн-формат приходится 30% от общего числа заявок на распоряжение маткапиталом в пользу ипотеки, которые оформляют клиенты ВТБ. Заявление подписывается без визитов в отделение банка и Пенсионного фонда РФ, его статус клиенты также отслеживают в ВТБ Онлайн.
«Материнский капитал — действенный механизм господдержки семей с детьми, позволяющий им улучшить жилищные условия. Ежегодно в России он назначается более чем полутора миллионам семей, при этом в среднем 80% из них направляют его на решение квартирного вопроса. Мы стремимся сделать дистанционные сервисы максимально доступными и удобными для использования, поэтому такой сложный процесс, как использование материнского капитала для погашения ипотеки, ВТБ первым и до сих пор единственным из банков перевел в онлайн», — прокомментировал ситуацию Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов и сегментов ВТБ.
По его словам, сегодня в ВТБ уже треть клиентов, желающих распорядиться материнским капиталом в пользу ипотеки, оформляют документы в несколько кликов в ВТБ Онлайн. «ВТБ — один из лидеров рынка ипотечного кредитования, поэтому мы рассчитываем, что доля семей, использующих цифровой способ внесения средств маткапитала, будет расти. Параллельно в рамках цифровизации своих услуг мы упрощаем доступ к другим государственным сервисам и в 2022 году планируем также одними из первых предложить клиентам доступ к „социальному казначейству“ через ВТБ Онлайн», — добавил Андрей Осипов.
Клиенты ВТБ получили возможность подавать заявление на распоряжение материнскими выплатами в пользу ипотеки в июне этого года. Сервис позволяет оформить заявление в несколько кликов и уменьшить срок зачисления средств до двух недель благодаря системе межведомственного электронного взаимодействия. Сейчас он доступен как в личном кабинете интернет-банка, так и в мобильном приложении ВТБ Онлайн для пользователей устройств на базе Android и iOS. Предварительно заполненное заявление на погашение части ипотеки за счет материнского капитала клиент подтверждает в разделе «Государственные услуги». После этого банк направляет его в электронном виде в Пенсионный фонд РФ.