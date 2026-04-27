ВТБ и Фонд защитников природы предоставят фотоловушки заповедным территориям страны

ВТБ и Фонд защитников природы запускают конкурс «Дикий кадр». Научные сотрудники, учёные и природоохранные организации смогут бесплатно получить фотоловушки для наблюдения за животными. На первом этапе проекта будет доступно 140 фотокамер. Об этом в рамках XVII Международного форума «Экология» рассказал Пётр Шпиленок, советник президента – председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы.

«В России почти 190 заповедников и национальных парков, но крупнейшая сеть камер – 500 фотоловушек – находится лишь в нацпарке «Земля леопарда», который уже несколько лет поддерживает ВТБ. В других заповедниках ощущается нехватка мониторингового оборудования. Для сравнения: в Китае используются тысячи таких камер. Запуская новый проект, мы рассчитываем, что он поможет улучшить технические возможности российских природоохранных парков и повысить эффективность наблюдения за животными», – отметил Пётр Шпиленок, советник президента – председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы.

«Мы запускаем проект «Дикий кадр», чтобы у ученых был доступ к современному и налаженному оборудованию именно в нужный период исследований, инспекторы получили помощь для охраны и, конечно, чтобы мы чаще становились свидетелями удивительных моментов из жизни животных. Проект создаст новое профессиональное сообщество для специалистов, работающих с фотоловушками в дикой природе, и сделает знакомство с животным и растительным миром России более интересным и доступным», – отмечает Роман Корчигин, руководитель направления «Технологии на защите природы» Фонда защитников природы.

Конкурс проведут по двум номинациям: «Развитие сети фотомониторинга на заповедных территориях» и «Фотоловушки для решения природоохранных задач». Чтобы принять участие в первой номинации, участники должны представить проработанный дизайн сети фотоловушек, методику анализа данных, подтвердить готовность присоединиться к национальной сети фотомониторинга России. Для второй номинации необходимо описать конкретную природоохранную задачу (фиксация нарушений, наблюдение за животными, оценка гнездовий, выявление факторов беспокойства, мониторинг выпущенных животных и т. д.) и предложить способ ее решения с помощью фотоловушек.

Заявки принимаются до 4 мая. Жюри оценит их текст и проведет интервью с участниками, отобранными в шорт-лист. Победители будут объявлены 31 мая. Камеры будут переданы победителям конкурса бесплатно. Участниками могут стать организации (НКО, исследовательские институты, учреждения, управляющие особо охраняемыми природными территориями), ученые, фотографы, природоохранные волонтеры.

Фотоловушки – важное для заповедных территорий оборудование, позволяющее вести мониторинг редких животных, изучать их поведение, численность, перемещения, при этом не пугая их. Животное проходит мимо установленной камеры, срабатывает датчик движения, а фото или видео записывается на карту памяти или же передается исследователям. Ловушки бесшумны, работают автономно, в том числе в ночное время. Помимо этого, фотокамеры помогают вовремя определить угрозы для животных: от лесных пожаров до действий браконьеров или других нарушений. Кроме того, они позволяют запечатлеть редких животных и получить красивые кадры.

Справка

Сохранение и развитие заповедных территорий – одно из ключевых направлений экологической повестки ВТБ. Бережное отношение к природе и сохранение биоразнообразия рассматриваются как вклад в здоровье и благополучие будущих поколений. Банк сотрудничает с крупнейшими заповедниками Приморья и Камчатки: АНО «Амурский тигр» (с 2014 г.), Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник (с 2020 г.), ФГБУ «Земля леопарда» (с 2023 г.). ВТБ носит титул хранителя леопарда, под опекой банка находится семья диких дальневосточных леопардов. С 2025 г. ВТБ поддерживает Фонд защитников природы.

Фонд защитников природы – природоохранная организация, созданная профессионалами заповедного дела, которая поддерживает сотрудников заповедников и национальных парков, общественников и волонтеров, ученых и ветеринаров – людей, которые сделали делом своей жизни защиту дикой природы. Фонд защитников природы учрежден Ассоциацией работников заповедного дела.