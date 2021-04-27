ВТБ и Британская высшая школа дизайна запустили программу для UX/UI дизайнеров

Банк ВТБ и Британская высшая школа дизайна (БВШД) запустили первую совместную образовательную программу для дизайнеров с опытом работы в диджитал-проектах от 1 года, которая поможет начинающим дизайнерам актуализировать и расширить знания в сфере проектирования цифровых продуктов. Уникальность программы в том, что она объединила ведущих педагогов БВШД и лидеров дизайн-команды ВТБ. Лучшие участники программы получат от ВТБ предложение о работе.

Курс стартует в июне 2021 года в Британской высшей школе дизайна — флагманской школе университета креативных индустрий Universal University. ВТБ оплатит обучение 25 лучшим студентам, которые успешно пройдут конкурсный отбор. Прием заявок открыт до 1 июня.

За 3 месяца обучения участники пройдут весь путь дизайна цифрового продукта — от идеи до презентации решения. Помимо ключевых компетенций, студенты получат дополнительные знания о критериях оценки эффективностипродукта, особенностях типографики и написания текстов для мобильных приложений. По итогам программы участники будут иметь актуальные знания, понимание процессов в диджитал-дизайне и смогут четко определить свой вектор развития в профессии.

Руководитель департамента по работе с персоналом, старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков отметил: «Сейчас в рамках реализации программы цифровой трансформации „600 дней“, запущенной нами чуть более года назад, у нас есть потребность в редких специалистах с экспертизой в направлении UX/UI дизайна. Наш опыт показывает, что поиск таких специалистов осложняется требованиями, связанными с разработкой именно банковского продукта, дефицитом на рынке таких кадров и высокой конкуренцией не только с финансовыми, но и с крупнейшими технологическими компаниями. Поэтому мы приняли решение запустить программу обучения для UX/UI дизайнеров в коллаборации с одним из лидеров в области образовательных и исследовательских проектов с использованием цифровых технологий — Британской высшей школой дизайна».

«Преподавать на курсе вместе с экспертами БВШД будут лидеры нашей дизайн-команды, которые в прошлом году полностью обновили ВТБ Онлайн. Специалисты поделятся собственным опытом разработки дизайна для двух наших цифровых каналов — приложения и интернет-банка, расскажут обо всех этапах создания востребованных сервисов, о том, как работать с гипотезами и как превращать креативные идеи в масштабируемые решения для миллионов пользователей. После прохождения курса студенты получат полное представление о том, как создается дизайн цифрового продукта, который действительно будет востребован пользователями. Лучшим мы предложим стать частью команды ВТБ Онлайн и вместе менять его для 14,5 млн наших клиентов», — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Екатерина Черкес-заде, директор университета креативных индустрий Universal University, декан Британской высшей школы дизайна: «Дизайн влияет на все сферы нашей жизни, и я рада, что все больше компаний, не связанных напрямую с креативными индустриями, осознают их пользу и влияние на бизнес. Дизайн и креатив способны полностью изменить продукт и пользовательский опыт. Совместная программа с банком ВТБ даст нашим студентам, начинающим дизайнерам, возможность создать полезный продукт и рассмотреть для себя карьерную траекторию в FinTech».

Подробно с условиями участия в программе можно ознакомиться здесь.

Британская высшая школа дизайна — флагманская школа университета креативных индустрий Universal University, куда также входят Scream School, Архитектурная школа МАРШ, Московская школа кино и другие творческие школы. БВШД проводит обучение по программам бакалавриата совместно с University of Hertfordshire (Великобритания) — на факультетах искусства и дизайна, бизнеса и маркетинга. На программах российского дополнительного образования БВШД предлагает обучение на факультетах цифрового, коммуникационного, пространственного дизайна, визуальных искусств, моды и стиля, бизнеса и маркетинга.