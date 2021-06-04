ВТБ финансирует строительство жилого комплекса в Казани

ВТБ в Татарстане открыл кредитный лимит на 6,3 млрд рублей ООО «Специализированный застройщик „ТСИ“» на строительство жилого комплекса «Мечта» в столице республики. Новый ЖК включает в себя семь домов, два из которых кредитуются в рамках программы №1764 Минэкономразвития РФ. Финансирование объекта реализуется по договорам долевого участия с использованием эскроу-счетов.

Комментируя сделку, управляющий ВТБ в Татарстане и вице-президент банка Марьям Давлетшина отметила: «ВТБ является одним из ключевых партнеров для региональных компаний сегмента жилищного строительства. Только в текущем году в этой сфере нами реализуются семь новых проектов. Всего в Татарстане банком профинансировано с использованием эскроу-счетов 20 объектов общей площадью более 300 тыс. кв. метров на сумму более 11 млрд рублей. Уверена, что новый жилой комплекс, возводимый одним из крупнейших и надежных застройщиков республики — компанией „Спецзастройщик „ТСИ“, станет оптимальным решением для покупки своей первой квартиры или улучшения жилищных условий как для семей с детьми, так и для молодежи».

«Компания „ТСИ“ строит комфортное и качественное жилье по доступным ценам, уделяя особое внимание строгому соблюдению сроков строительства, тщательному подбору используемых материалов, воплощению передовых дизайнерских решений и современной инфраструктуре. „ТСИ“ в партнерстве с банком ВТБ предлагает своим клиентам выгодные программы кредитования, которые сделают покупку квартир в жилом комплексе „Мечта“ еще доступнее. Уверен, что эти условия понравятся нашим покупателям и помогут им приобрести квартиру в новом современном жилом комплексе», — прокомментировал подписанное соглашение директор ООО «Спецзастройщик „ТСИ“» Рустем Галеев.

Жилой комплекс «Мечта» — это новое современное пространство для активной городской жизни в Советском районе Казани, состоящий из семи домов разной этажности. На площади более 5 гектаров предусмотрена вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни и отдыха: парковка для автомобилей, зеленый сквер с прогулочными аллеями, тренажеры и снаряды для воркаута, игровые площадки для детей всех возрастов.

Основным видом деятельности ООО «Специализированный застройщик „ТСИ“» является строительство жилых домов в Казани и Республике Татарстан. На текущий момент компания реализовывает такие проекты как ЖК «Радужный-2», ЖК «Родина» и ЖК «Мечта».