ВТБ финансирует крупнейшего производителя сыров и молочной продукции Татарстана

Банк ВТБ открыл кредитную линию крупнейшему в Татарстане изготовителю сыров и сливочного масла — ООО «Азбука сыра». Заемные средства в размере 345 млн рублей предоставлены сроком на пять лет и будут направлены на приобретение автоматизированной линии по производству полутвердых сыров австрийского производителя BERTSCH FOODTEC GMBH. Финансирование осуществляется в рамках программы льготного кредитования агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства РФ («Программа 1528») с применением импортного аккредитива.

Комментируя сделку, управляющий ВТБ в Республике Татарстан, вице-президент банка Марьям Давлетшина отметила: «„Азбука сыра“ — не только крупнейшая компания пищевой отрасли региона, это федеральный бренд, география присутствия которого распространена по всей России. Мы являемся давними партнерами предприятия, оказывая ему весь спектр финансовых услуг. Надеюсь, что предоставленное финансирование позволит нашему клиенту успешно реализовывать намеченные планы и будет способствовать укреплению его позиций на рынке».

Справка:

ООО «Азбука сыра» — один из крупнейших производителей твердого, полутвердого сыра, плавленого, а также сливочного масла и сухой молочной сыворотки в Татарстане. Вся продукция производится только из коровьего молока, собранного в экологически чистых районах Республики Татарстан. География присутствия продукции: 35 регионов страны, 91 город, более 94 млн человек, 2/3 населения России.