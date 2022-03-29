ВТБ дал рекомендации по безопасному проведению сделок с недвижимостью

Эксперты ВТБ предупреждают клиентов, что на фоне текущей рыночной конъюнктуры возможно увеличение мошеннической активности, и рынок недвижимости не станет исключением. С целью защиты интересов клиентов специалисты банка рассказали о том, как обеспечить финансовую безопасность при проведении сделок.

Клиентам, которые в ближайшее время хотят приобрести объект у застройщика, эксперты ВТБ рекомендуют проверить, как давно он работает на рынке и насколько крупным является его бизнес. Представители банка советуют изучить, насколько устойчивой является компания – например, как она прошла предыдущие сложности на финансовых рынках, в том числе во время пандемии.

Стоит также убедиться, что застройщик предлагает покупку именно через эскроу-счет. Если совершение сделки предполагается по другой схеме, обязательно попросите предъявить заключение о соответствии критериям.

Также нужно проверить, размещена ли информация о застройщике и объекте в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Следует оценить сроки и динамику производимых работ: соответствует ли состояние объекта тому, что заявлено в плане, нет ли задержек и так далее. Если будут отодвинуты сроки сдачи проекта, дольщики смогут претендовать на выплату неустойки, напоминают эксперты ВТБ.

При покупке объекта на вторичном рынке рекомендуется выяснить, не была ли проведена перепланировка квартиры – это можно сделать, сравнив технический паспорт с текущим состоянием объекта. Также необходимо убедиться в том, что продавец рассчитался с долгами по коммунальным услугам и капитальному ремонту или, при их наличии, учесть данные расходы в цене сделки. Следует обговорить с продавцом, что останется в квартире на момент ее передачи покупателю и составьте опись имущества.

Кроме того, в ряде случаев при покупке квартиры на вторичном рынке существует риск предъявления требований со стороны третьих лиц – родственников продавца или предыдущих собственников. Чтобы избежать вероятных сложностей, эксперты ВТБ рекомендуют воспользоваться инструментами, позволяющими защитить сделку. Такие продукты предлагают страховые и некоторые специализированные компании.

При выборе недвижимости стоит руководствоваться принципом «доверяй, но проверяй». Поэтому эксперты банка призывают потенциальных покупателей квартир внимательно проверять информацию в объявлениях и не доверять подозрительным звонкам, во время которых могут пообещать приобретение квартиры на излишне выгодных условиях. Подобные схемы могут быть мошенническими — к примеру, от имени риелторского агентства клиенту могут предложить вариант покупки квартиры, выслать информацию о ней на почту и попросить перечислить деньги якобы на первый взнос. ВТБ рекомендует не совершать никаких финансовых действий до момента, пока клиент самостоятельно не увидит объект недвижимости, не изучит все необходимые документы и проверит их.

Максимально обезопасить финансы помогут профессионалы. Поэтому банк советует проводить операции, особенно на вторичном рынке, только с помощью проверенных площадок и не пренебрегать услугами профессиональных риелторов. Например, при совершении сделок с помощью группы ВТБ клиентам доступна полная проверка недвижимости и ее истории, в том числе надежность застройщика, размещение информации о компании и приобретаемом объекте в единой информационной системе жилищного строительства, оценка сроков и динамики производимых работ, возможная перепланировка квартиры. Кроме того, группа ВТБ проведет юридическую проверку недвижимости. Специалисты изучат информацию по предыдущим сделкам с объектом, проверят все документы, подготовят отчет о рисках и дадут рекомендации по их устранению. Проверка проводится по любым типам недвижимости с кадастровым номером. Для обеспечения финансовой безопасности сделки клиентам группы ВТБ доступен сервис безопасных расчетов.

Клиентам, планирующим продать недвижимость в ближайшее время, представители банка советуют аккуратно управлять ценой объекта и не завышать ее слишком сильно. Завышенная стоимость может привести к увеличению времени экспозиции вашего объявления, на что могут обратить внимание при оценке квартиры.

При проведении альтернативной сделки (как и любой другой) эксперты советуют обращать внимание на гражданство ее участников — в некоторых случаях могут потребоваться дополнительные юридические действия. При этом важно, чтобы были проверены все сделки в «альтернативе», так как при срыве даже одной транзакции «разваливается» вся цепочка, а это может обернуться потерей и времени, и денег.