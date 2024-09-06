ВТБ дал прогноз по ценам на жилье и назвал драйверы продаж ипотеки в Татарстане

Количество выданных ипотечных кредитов по итогам 2024 года в России снизится на 35%, а число автокредитов вырастет на 55%.

Объем выдачи потребительских кредитов при этом существенно не изменится.

Главные тренды финансового и ипотечного рынка на встрече с журналистами обозначила управляющий ВТБ в Татарстане — вице-президент Марьям Давлетшина.

«За семь месяцев ВТБ в Татарстане показал хорошую динамику выдачи кредитов физлицам. Мы выдали 57,5 млрд рублей, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наш кредитный портфель по розничному бизнесу вырос на 20% – до 250 млрд рублей. 78% выданных кредитов приходятся на залоговые, в том числе около 30 млрд выдано на ипотеку и почти 15 млрд рублей — на автокредиты», — рассказала она.

В целом по стране данный рынок снизился на 1,6% по сравнению с прошлым годом и составил 8,5 трлн рублей. Максимальный объем выдачи кредитов пришелся на июнь, что связано с завершением программы господдержки по ипотеке.

«По ипотеке за первое полугодие мы выдали 28 млрд. рублей, что на 16% больше в абсолютном выражении по сравнению с прошлым годом. Средний чек по ипотеке по Татарстану вырос до 4,2 млн рублей, а средний срок жизни ипотечного кредита составляет 21 год», — отметила спикер.

Основными драйверами выдачи денег в кредит на покупку недвижимости в первом полугодии стали семейная ипотека (39%), ипотека с господдержкой (24%) и IT-ипотека (19%). В июле объемы выдачи кредитов на жилье упали в три раза по сравнению с аналогичными показателями годом ранее.

Эксперт обозначила два фактора, которые будут влиять на развитие ипотеки до конца года. Это высокие ставки по кредитам и трансформация госпрограмм. По мнению Марьям Давлетшиной, на первичном рынке цены на жилье не скорректируются.

Высокая стоимость квадратных метров — не прихоть застройщиков, а вынужденная мера в связи с ростом себестоимости стройматериалов и рабочей силы. Оказывается, стоимость рабочей силы в Татарстане выше, чем в других регионах страны. Многие застройщики утверждают, что цена рабочей силы за год выросла как минимум на 35-40%.

«В текущей ситуации, на наш взгляд, в наиболее выигрышном положении будут находиться те застройщики, у которых самые интересные предложения. Все зависит от того, насколько вкусный продукт они предлагают. Кто-то предлагает траншевую ипотеку, а кто-то — ипотеку с эскроу дисконтом», — считает Давлетшина.

Что окажет поддержку рынку недвижимости во втором полугодии? По мнению спикера, это может быть инструмент траншевой ипотеки, который сейчас доступен в двух федеральных банках — ВТБ и Сбере. Он предполагает выдачу средств траншами, размер и количество которых определяет застройщик. При этом создается комфортный график выдачи ипотечного кредита до ввода объекта в эксплуатацию.

«В среднем жилой дом строится 1,5-2 года. Люди имеют возможность постепенно, траншами вносить средства, и комфортный график уплаты процентов. Расчет делается на то, что за годы ввода объекта ставки упадут, и можно будет рефинансировать ипотеку», — пояснила Давлетшина.

Следующий инструмент — эскроу дисконт. Он позволяет снизить ставку по кредиту на период строительства. Теоретически застройщик должен платить более высокую процентную ставку по кредиту банку, но в обмен на это субсидирует более комфортную ставку по ипотеке клиентам.

«У нас есть застройщики, у которых процентная ставка по ипотеке начинается от 12,9%», — сообщила управляющий ВТБ в Татарстане.

По ее данным, на развитие ипотеки в дальнейшем окажут влияние новые госпрограммы. Это, к примеру, стимулирование молодых специалистов, работающих в сферах строительства, науки и промышленности. Крупные предприятия реализуют собственные программы субсидирования процентных ставок для работников. Так, на «КАМАЗе» реализуется программа «Стимул».

Марьям Давлетшина сообщила, что татарстанцам не стоит ждать в будущем снижения цен и на вторичное жилье.

«Думаю, застройщики будут сдвигать сроки ввода новых объектов в эксплуатацию. Когда предложений на рынке станет меньше, для вторичного рынка это будет очередной глоток свежего воздуха, спрос на вторичку вырастет. Разрыв между стоимостью жилья на первичном и вторичном рынке будет сокращаться», — сказала она.

По мнению эксперта, автокредиты — единственный сегмент рынка, который динамично развивается в этом году. Этому способствует несколько инструментов: расширение линейки новых авто и их активный ввоз из Китая, а также субсидированные ставки от новых производителей по автокредитам.

«Например, если внести первоначальный взнос в размере от 60% от стоимости машины, то кредит на оставшуюся сумму можно оформить по ставке от 0,01 до 0,1% при рассрочке на год и от 4,5 до 6% при погашении в течение трёх лет. По автокредитам мы видим взрывной рост. За 7 месяцев выдали в 3,5 раза средств больше, чем за аналогичный период прошлого года, а это почти 15 млрд рублей», — сказала Марьям Давлетшина.

Она назвала еще одну интересную тенденцию: если раньше объем кредитов на новые и старые авто находился в примерном соотношении 50 на 50%, то сейчас доля продаж новых машин выросла до 63%. По мнению эксперта, до конца года этот тренд продолжится. Сейчас 60% рынка новых авто составляют азиатские бренды и 30% — российские.