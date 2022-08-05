ВТБ cнизил ставки по автокредитам

Вслед за пересмотром ключевой ставки ЦБ РФ ВТБ улучшил условия по всей линейке автокредитования. Базовые процентные ставки на приобретение новых машин снизились на 1,3 п.п., с пробегом — на 0,8 п.п. В рамках программы беззалогового кредитования ставки скорректировались на 0,4 п.п.

Минимальная ставка по залоговым кредитам на новые автомобили теперь составляет 1,4% годовых, финансирование доступно в размере до 7 млн рублей на срок до семи лет. Кредит на транспортные средства с пробегом можно оформить от 2,2% годовых. Средства предоставляются в размере до 5 млн рублей на срок до пяти лет.

Минимальные ставки по залоговым автокредитам в ВТБ доступны при условии получения зарплаты на карту банка и оформлении страхования транспортного средства на весь срок кредита. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости транспортного средства.

Клиенты ВТБ также могут воспользоваться беззалоговой программой автокредитования. По ней средства теперь доступны от 7,5% годовых. Минимальная ставка предлагается при подаче онлайн-заявки, личном страховании и страховании машины на весь срок кредита, оформлении карты «Автолюбитель». Ценовые параметры действуют при покупке как новых машин, так и автомобилей с пробегом, в том числе у физического лица. Средства возможно получить в размере до 4 млн рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос по программе отсутствует. Оформить заявку на автокредит клиенты могут в интернет-версии ВТБ Онлайн, в приложении банка для смартфонов на Android, на сайте, в контакт-центре, офисах банка, а также в автосалонах-партнерах ВТБ.

«Снижение ключевой ставки дало „зеленый свет“ рынку автокредитования на улучшение условий для заемщиков, что сразу же повлияло на спрос. Восстановлению автосегмента способствует и возобновленная в середине июля государственная программа. По ней мы получили от клиентов уже более 2,5 тысячи заявок на сумму 1,7 млрд рублей, и сегодня доля программы в общем объеме выдач автокредитов ВТБ составляет 18%. Однако несмотря на улучшение ситуации, положение в сегменте автокредитования остается неустойчивым на фоне текущей экономической конъюнктуры. Давление оказывает и продолжающийся рост стоимости автомобилей вследствие усилившегося дефицита машин и нехватки комплектующих. Поэтому результаты рынка по итогам года во многом будут зависеть от преодоления этих факторов», — прокомментировал и. о. начальника управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

ВТБ — один из лидеров российского рынка автокредитования. По итогам первого полугодия 2022 года более 20 тысяч заемщиков оформили в банке кредиты на приобретение транспортных средств. Объем сделок приблизился к 27 млрд рублей.