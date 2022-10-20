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Ру Тат
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Экономика
20 октября 2022  14:24

ВТБ: бизнес на четверть нарастил объем расчетов в юанях

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Объем расчетов в китайских юанях клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ в сентябре увеличился на четверть по сравнению с показателем августа. Число операций выросло более чем на 40%.

ВТБ фиксирует постоянный рост спроса на расчеты среднего и малого бизнеса в юанях, а также увеличение объема средств на счетах клиентов в этой валюте. На начало октября он показал рост по сравнению с началом сентября в 1,5 раза. По данным ВТБ, наиболее активно работают с юанем торговые компании. Число клиентов, работающих с партнерами из Китая в национальной валюте, в сентябре увеличилось более чем на треть.

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