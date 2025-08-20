ВТБ Авто запускает подачу онлайн-заявок на кредит

Сервис покупки автомобилей ВТБ Авто запускает подачу онлайн-заявки и одобрения кредита за десять минут.

Процесс получения кредита от подачи заявки до одобрения проходит полностью онлайн. Это стало возможным при техническом партнерстве с финтех-компанией «Баланс-Платформа». Теперь нет необходимости приезжать в банк, все этапы можно пройти дистанционно. Преимущества такого формата не только в удобстве, но и в скорости и безопасности одобрения. Заявка быстро обрабатывается сотрудниками банка, и клиент получает по ней ответ в течение десяти минут.



«Мы готовы предложить нашим покупателям доступ ко всем преимуществам дистанционного кредитования. Теперь получить одобрение по кредиту на машины можно из любой точки страны. При этом скорость оформления онлайн-кредита не превышает десяти минут. Мы полагаем, что услуга подачи онлайн-заявок будет пользоваться высоким спросом среди тех, кто решил приобрести авто в кредит», – говорит генеральный директор ВТБ Авто Сергей Медынский.



Вся сделка по покупке авто для клиента укладывается в четыре шага:

∙ клиент выбирает автомобиль на онлайн-витрине ВТБ Авто,

∙ подбирает удобные параметры кредита,

∙ через «Госуслуги» подает заявку в банк-партнер и оперативно получает решение,

∙ при передаче автомобиля клиент подписывает договор.

«Вместе с ВТБ Авто мы создаем не просто сервис, а новую экосистему, изменяя привычный подход к совершению покупки авто онлайн. Синергия технологий «Баланс-Платформы», лицензия Оператора финансовых платформ ОФМ и богатый опыт ВТБ Авто позволяет предложить клиентам лучшее решение на рынке», – заметил руководитель вертикали «Авто» финтех-компании «Баланс-Платформа» Алексей Бородавин.

ВТБ Авто вышел на рынок онлайн-продажи авто в 2025 году. На платформе представлено уже более 50 брендов, сервис работает в 12 крупнейших городах России, также запущена услуга параллельного импорта.

ООО «Баланс-Платформа» предлагает ПО, кредитные конвейеры и решения для автоматизации процессов финансового сектора. Финтех-компания работает по модели SaaS и on-premise и сотрудничает с ведущими банками, авторетейлерами, МФО, лизинговыми, факторинговыми компаниями и маркетплейсами.

АО «Открытый Финансовый Маркетплейс» – ведущий разработчик цифровых финансовых решений, специализирующийся на интеграции кредитных и страховых продуктов в онлайн-платформы.