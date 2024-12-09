ВТБ анонсирует внедрение ассистентов ИИ для помощи вкладчикам

В рамках форума ВТБ "Россия зовет" зампред ВТБ Дмитрий Пьянов поделился видением будущего использования искусственного интеллекта (ИИ) и роботов в банковском секторе.

По его словам, на данный момент основное применение ИИ в банковской сфере связано с автоматизацией кредитных решений, где скоринговые модели обрабатывают данные заемщиков без участия человека. Это особенно актуально для малых предприятий и физических лиц, где скорость и точность принятия решений играют ключевую роль.

«Через год, как мне кажется, вы не найдете никаких изменений, это слишком короткий срок. Через 5 лет, я думаю, вы увидите меньше сотрудников в офисах. Возможно, мы перейдём к использованию роботов в операционных залах. В цифру прежде всего перейдут сервисные операции и операции по принятию кредитного риска», - сказал Дмитрий Пьянов.

Дмитрий Пьянов отметил, что с развитием больших языковых моделей GPT ВТБ активно работает над созданием ИИ-ассистентов. Эти технологии будут направлены на помощь розничным клиентам в управлении своими финансами.

"Банковский бизнес часто остается непрозрачным даже для профессионалов, и в условиях быстро меняющегося рынка потребителям сложно ориентироваться самостоятельно", — подчеркнул он.

По мнению топ-менеджера, будущие ИИ-ассистенты смогут сравнивать предложения различных банков и рекомендовать клиентам оптимальные решения для инвестиций или использования кредитных карт. "Мы видим явную тенденцию к бесшовному переходу клиентов между банками, где банки будут предлагать разнообразные бонусные программы и условия. Однако для клиентов это создает сложности: информация представлена в разных форматах и на разных платформах", — добавил Пьянов.

Таким образом, внедрение ИИ-технологий в ВТБ может стать важным шагом к упрощению взаимодействия клиентов с банком и повышению их финансовой грамотности. Пьянов заверил, что банк продолжит развивать эти направления, чтобы сделать финансовые услуги более доступными и понятными для всех клиентов.



