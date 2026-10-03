«Всю ночь не знали, куда ее деть»: певцу Рафису Калимуллину подарили курицу

На сольном концерте певцу Рафису Калимуллину преподнесли весьма необычный подарок – живую курицу, которую принесли в мешке. Об этом сообщает «Интертат».

Как стало понятно из сториз Рафиса, подарок подготовила женщина, которая организует концерты артистов на теплоходах. Она отметила, что летние выступления Рафиса и его мамы Фаузии на теплоходах проходили особенно тепло, и решила отблагодарить их подарком. Правда, сюрприз оказался весьма своеобразным.

Женщина объяснила, что подумала, что еще можно привезти из деревни, и решила подарить хорошим людям курицу.

Пока она рассказывала о своем подарке, Рафис уже успел достать из мешка живую птицу. Зал разразился смехом.

«Такого подарка нам еще не делали! Всю ночь мучились, не зная, куда пристроить курицу. Сегодня благополучно отправили ее обратно в деревню», – написал певец под видео.