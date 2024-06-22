«Всё, всё у сердца на счету…»: Татарская АССР в первые дни и недели войны

Алексей Бушуев: «Уже начало войны показало, что ТАССР готова, разделяя судьбу страны, внести свой вклад в общее для всего советского народа дело Победы»

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«С улицы меня позвал встревоженный голос мамы»

Летний воскресный день 22 июня 1941 года по воле нацистских преступников стал одним из самых страшных дней XX века – днем начала долгой и кровопролитной Великой Отечественной войны, за 1418 дней которой Советский Союз потерял почти 27 миллионов жизней. Много трагических и одновременно героических страниц вписала эта война в скрижали истории, навечно оставив их в памяти многих и многих поколений наших сограждан.

Обычное воскресенье для жителей республики не предвещало ничего сверхъестественного: взрослые отдыхали от трудовых буден, а дети радовались летнему солнечному дню и безграничной каникулярной свободе. Родители и дети проводили время вместе, планируя семейный досуг выходного дня.

Вспоминая о первом дне войны, профессор Казанского университета, а тогда 9-летний мальчик Игорь Петрович Ермолаев писал позднее:

«На воскресный день 22 июня нашей семьей была намечена экскурсия в Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького. В надежде хорошо покататься на карусели, посетить комнату смеха, наесться мороженым и получить много других удовольствий в обществе с папой и мамой, я провел несколько дней. Утром 22 июня мы хорошо позавтракали, меня одели в только что купленный костюм, и, ожидая, пока мама с папой принарядятся сами, я выскочил на улицу. С улицы меня позвал встревоженный голос мамы. Вместе с родителями и бабушкой я полностью прослушал выступление В. М. Молотова по радио о начале войны»*.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В действующей армии сражались около 700 тысяч татарстанцев. 378 тысяч из них погибли или умерли от ран

Татарская АССР с первых дней оказалась в горниле этой страшной войны. Узнав, как и вся страна, из речи наркома иностранных дел Вячеслава Молотова о нападении нацистской Германии на Советский Союз, республика уже на следующий день отправила на фронт первых защитников Отечества. По указу Президиума Верховного Совета СССР мобилизации подлежали все военнообязанные с 1905 по 1918 год рождения на территории 14 военных округов, в том числе и Приволжского, в состав которого входила ТАССР.

За первые шесть дней мобилизации военкоматы республики, кроме основного мобилизационного набора, получили свыше 5 тысяч заявлений от добровольцев, желавших идти на фронт, к середине июля эта цифра достигла уже 14 тысяч. Под «Прощание славянки» уходили они от стен республиканского военкомата, располагавшегося на улице Свердлова (ныне – Петербургская) в Казани. Многие из них так и остались, по меткому выражению поэта Дмитрия Сухарева, «с бритыми навечно головами», не вернувшись с полей сражений.

Уроженцы республики сражались практически на всех фронтах Великой Отечественной войны в составе самых разных воинских соединений, в том числе и формировавшихся в республике. К началу войны здесь уже дислоцировались 18-я и 86-я стрелковые дивизии. В августе 1941 года в Бугульме началось комплектование 352-й стрелковой дивизии (о ее дальнейшей судьбе читайте здесь, – прим. Т-и), в сентябре в Казани – 334-й. В декабре 1941 года была начата работа по формированию 146-й и 147-й стрелковых дивизий, в марте 1942-го – 120-й стрелковой дивизии. Закончившие формирование 334-я, 352-я, 146-я дивизии были направлены под Москву, а 147-я и 120-я – на Сталинградский фронт.

Далее, выполняя директивы командования, они пройдут извилистыми дорогами войны, и у каждой из них – своя непростая судьба.

Население ТАССР накануне войны насчитывало 2 миллиона 760 тысяч человек. Современные исследования показывают, что в годы Великой Отечественной войны в действующей армии сражались около 700 тысяч сынов и дочерей республики, из них 378 тысяч погибли или умерли от ран. 185 уроженцев республики были удостоены звания Героя Советского Союза, 48 из них стали полными кавалерами ордена Славы.

Характеризуя участие уроженцев республики в боях за освобождение советской земли от нацистов, дважды Герой Советского Союза, командующий 1-м Украинским фронтом маршал Советского Союза Иван Конев писал: «Уроженцы Татарии дерутся с врагом как львы»**.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Уже к середине августа ТАССР приняла 163 тысячи эвакуированных граждан

Кроме задачи формирования и отправки на фронт воинских соединений с первых дней войны республика решала и иные задачи.

Уже летом-осенью 1941 года в Казань были эвакуированы крупнейшие в своих отраслях Московский и Ленинградский авиационные, Ленинградский металлообрабатывающий, Московский агрегатно-моторный, Воронежский моторный завод, Гомельская обувная фабрика «Труд», Московская кондитерская фабрика «Большевик» и многие другие предприятия. Всего республика приняла более 70 промышленных предприятий из центральных и западных районов страны, разместив их оборудование и рабочих, наладив производство в тяжелейших условиях военного времени.

Уже к середине августа 1941 года в республику прибыло 163 тысячи эвакуированных граждан, а к 15 января 1942-го эта цифра только по официальным данным перевалила за 270 тысяч. Всех их нужно было разместить, обеспечить жильем, помочь с решением других постоянно возникающих вопросов.

Кроме промышленных предприятий в Казани разместились отделение Государственного банка СССР с центральной кладовой, Наркомат финансов и другие учреждения. Сюда же эвакуировалась часть научно-исследовательских учреждений Академии наук СССР и ее президиум, который размещался здесь до 1942 года. Многие важные научные открытия будут сделаны в годы войны в Казани. Игорь Курчатов продолжил здесь свои исследования цепных ядерных реакций, обеспечившие основу для создания в будущем отечественной атомной промышленности. Евгений Завойский открыл явление электронного парамагнитного резонанса, чем положил начало новому направлению физических исследований – магнитной радиоспектроскопии. Сергей Федоров доказал наличие в недрах республики крупных месторождений нефти, предопределив развитие нефтяной отрасли на многие годы вперед.

Уже начало войны показало, что Татарская АССР готова, разделяя судьбу страны, внести свой заметный вклад в общее для всего советского народа дело Победы над нацистской Германией и ее сателлитами. Боевой подвиг солдат – уроженцев республики и трудовой вклад ее жителей в годы Великой Отечественной войны в дело обеспечения фронта всем необходимым навсегда останется в истории и благодарной памяти потомков.

* Цитируется по: Живая память: воспоминания детей войны. Выпуск 1 / составитель В.Ф. Телишев. Казань, 2013. С. 94

** Цитируется по: История Татарской АССР / под редакцией М. К. Мухарямова. Казань, 1980. С. 179

Бушуев Алексей Сергеевич – историк, ученый секретарь Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ. Кандидат исторических наук.

Окончил исторический факультет КГПУ (2003), аспирантуру КГУ (2007).

Область научных интересов: история России и Татарстана в XX – начале XXI в.; социальные и демографические процессы в Поволжье; история Великой Отечественной войны; применение математических методов в историческом исследовании.

Член Межведомственной комиссии по историческому просвещению в Республике Татарстан.

Лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники (2016).