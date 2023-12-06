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Спорт 6 декабря 2023 14:09

«Всё успевает!»: Губерниев призвал брать пример с Загитовой, решившей стать тренером

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Брать пример с олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, которая «все успевает», призвал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

С таким призывом он выступил после слов Загитовой о ее планах стать тренером в своей школе в Казани, где будут обучать юных фигуристов, сообщает издание «Чемпионат».

Губерниев отметил, что Алина не только блестящая спортсменка, но также талантливая ведущая и организатор. «Теперь ещё будет и тренером. Это тот случай, когда мы можем только порадоваться! Будем брать пример с Алины Загитовой», – отметил спортивный комментатор.

Он выразил надежду, что фигуристка справится со всеми поставленными задачами и призвал готовиться рукоплескать ее тренерским результатам.

#алина загитова #фигурное катание #Казань
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