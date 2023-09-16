«Всё наполнено особой мудростью»: Эммануил Виторган восхитился Менделеевском

В Менделеевске стартовал трёхдневный Международный фестиваль «Пастернаковские чтения». Народный артист России Эммануил Виторган во время выступления со сцены купола «Атмосфера», который возвели в городе специально к событию, рассказал о своих впечатлениях о городе.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Я совершенно потрясен присутствием на вашей земле: и дороги, и гостиница, и сегодняшний зал. Все они наполнены особой мудростью. То, что происходит сегодня, это здорово. Все, что вы делаете в этом городе, вы делаете, чтобы каждому было лучше», – поделился Эммануил Виторган.

Виторган принял участие в пленарном заседании образовательно-творческого фестиваля на тему «Культурная идентичность малых городов. Пастернак и Менделеевск». Модератором встречи выступил известный радио- и тележурналист Йосси Тавор.

«Я отметил для себя, что Менделеевск не уступает европейским городам. Больше всего меня поразила школа (химико-технологический лицей «Потомки Менделеева» – прим. Т-и). Каждый класс – это лаборатории для будущего. Детишки растут в атмосфере уважения к месту», – отметил Йосси Тавор.