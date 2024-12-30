В Казани прошел первый Форум татарских мам, организованный журналом «Сююмбике». На нем прозвучали советы и рекомендации по воспитанию детей, а также ответы на вопросы, волнующие современных матерей. Вниманию читателей «Интертата» – фрагменты выступлений спикеров, приглашенных на форум.





В Казани прошел первый Форум татарских мам, организованный журналом «Сююмбике»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рамиль Юнус: «Из-за неправильного воспитания девочки становятся феминистками, а мальчики – маменькиными сынками»

Выступавший первым Рамиль хазрат Юнусов рассказал об азах построения счастливой семьи и о правильном воспитании детей.

– В традиционной татарской семье мальчик оставался на попечении матери до семилетнего возраста, а потом его воспитывал отец. Ребенок ходил вместе с ним в мечеть, на поле, в лес и так далее, то есть он рос среди мужчин. Сегодня дело обстоит по-другому – именно мама занимается ребенком, водит его в школу и на кружки, на родительские собрания тоже ходит мама, а папа, если и появится в школе, не может найти классный кабинет.

Отец или на работе, или на совещании, или в командировке, или он устал и отдыхает. Женщине не остается ничего другого, кроме как взять воспитание сына на себя. В итоге мальчик не получает мужских качеств, которые он должен усвоить на примере отца. А потом вложившая столько сил в сына мать не может «отпустить» его даже после его женитьбы. И таким образом начинается «жизнь втроем». Дом надо строить – с мамой, на отдых ехать – тоже с мамой.

Хочу сказать: прежде чем винить невестку, свекровь и свекор должны посидеть вместе, обсудить это. Если папа не участвует в воспитании сына, в его жизни, вся вина будет возложена на невестку. Поэтому в жизни мальчика отец должен занимать большое место. Когда сына воспитывает только мама, он растет маменькиным сынком. Он привык слушаться только женщину и после женитьбы оказывается меж двух огней – маму слушаться или жену? Он не умеет устанавливать границы. Он не может сказать: «Я тебя люблю, мама, но это – моя семья». Это идет от нехватки отцовского воспитания, или это значит, что даже если оно есть, отец тоже не умеет выстраивать границы.

Рамиль хазрат Юнусов рассказал об азах построения счастливой семьи и о правильном воспитании детей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что касается девочек, то традиционно до достижения совершеннолетия их воспитывали в семье. При этом после 12 лет отдавали гувернанткам или в медресе. Там их учили не только основам религии, но и роли женщины в семье. В современном обществе девушки получают хорошее образование, но не изучают ни эту роль, ни основы материнства, ни то, как выстраивать гармоничные отношения с мужчиной.

Сейчас в сознание девушек заранее вкладывается мысль «на мужчин надежды нет». К примеру, родители устраивают дочь в вуз, покупают ей квартиру и машину, трудоустраивают. Зачем в таком случае муж? Женщина не воспитывается так, чтобы уважать мужчину в семье, быть матерью, создавать семейный очаг. Поэтому девушки растут феминистками, а мальчики – маменькиными сынками.

Если девушек мы воспитываем в духе «на мужчину не надейся», а мамы не могут «отпустить» сына к невестке, держат его на дистанционном контроле, что это за семья получается?

До свадьбы женщина старается выглядеть красивой, ухоженной, мужчина - обеспеченным и умным, а после женитьбы раскрываются нюансы. Могут проявиться эгоизм, нежелание понять партнера. В семье необходимо соблюдать баланс – зная не только достоинства, но и недостатки человека, уметь не акцентировать на них внимание.

На этот счет есть поучительный пример. Отцом жены пророка Мухаммеда Аиши был Абу Бакр ас-Сиддик. Его старшая дочь Асма вышла замуж за сподвижника пророка по имени Аль Зубайр, который был очень религиозным человеком, но в Мекке не было человека ревнивее его.

Однажды Асма с большим грузом возвращалась из дальних финиковых садов, мимо нее проезжал на верблюде пророк. Он предложил женщине сесть на его верблюда. Асма отказалась со словами: «Расулюллах, мой муж очень ревнив». Пророк понял и уехал. Дома Асма рассказала этот случай мужу, Зубейр ответил так: «Нашему пророку было тяжело видеть тебя несущей тяжелый груз, но еще тяжелее было бы мне видеть, как ты едешь с ним на верблюде». И Асма, зная недостаток мужа, не стала раздувать ситуацию.

У каждого человека есть и хорошие, и плохие стороны. Поэтому если ты полюбил его, надо принимать полностью, на 100 процентов. «На 30 процентов принимаю, на 70 процентов не принимаю» – нельзя так жить, – завершил свое выступление Рамиль хазрат.

На форуме своим опытом воспитания детей поделились Гузель Идрисова и Ильназ Бах Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Гузель и Ильназ Багавиевы: «Чтобы дети не проводили все время в телефоне, сделали для них каток»

На форуме своим опытом воспитания детей поделились Гузель Идрисова и Ильназ Бах. В семье известного артиста растут трое сыновей, которые воспитываются в доброжелательной творческой атмосфере. Родителям удалось заметить и поддержать их способности еще в раннем возрасте.

– Наш первый сын Камиль еще совсем маленьким ездил с нами на гастроли, – рассказала Гузель. – Он видел артистов, как они выступают, как играют на музыкальных инструментах, слышал их звучание. Все это ему было очень интересно. Потом он начал повторять это дома. У нас в семье на гармони играют и мой папа, и Ильназ, думаю, под их влиянием и Камиль полюбил этот инструмент.

Когда сыну было пять лет, мы поехали покупать ему игрушечную машинку. Но он выбрал игрушечную 4-клавишную гармошку. Даже в коробку не дал сложить – так и вышел из магазина, наигрывая.

В семь лет мы отдали его в музыкальную школу в класс гармони. Он освоил игру на гармони, баяне, хромке, тальянке. Набравшись опыта, начал выступать с нами на сцене.

Наш средний сын тоже начал тянуться к музыке. Неудивительно – музыка у нас в доме главная тема. Его мы тоже отдали в музыкальную школу, но со временем заметили, что такого стремления, как у Камиля, нет, поэтому с музыкой попрощались. Но в нашем семейном ансамбле он играет на ударных. Ему больше нравится спорт. А младший сын Марсель тоже пошел в сторону творчества: поет, танцует. Его мы отдали в класс курая. Вот так у мальчиков появился целый ансамбль: гармонь, курай, ударные.

Глава семейства Ильназ Бах рассказал о качествах, которые он старается воспитать в сыновьях.

– Наш средний сын – хозяйственный. Когда выпадет снег, именно он первым хватается за лопату и начинает его убирать. А старший и младший сыновья – творческие натуры. В то же время все они интересуются техникой. Снег мы убираем с помощью трактора, наши старшие сыновья уже пробовали управлять им, у них получается. Я удивляюсь мужчинам, которые даже в среднем возрасте не интересуются техникой и ездят на такси.

Чтобы дети не проводили все свое время в телефоне, сделали для них каток. Сначала небольшой, просто чтобы катались на коньках. Но когда в ход пошли клюшки и шайба начала залетать в окна, перенесли каток на другую сторону, сделали его просторнее. Что мне нравится: они из школы уже приходят с огромным желанием поиграть в хоккей. Сами очищают каток от снега и по два-три часа проводят на свежем воздухе. Конечно, бывают у них и стычки, я выхожу их поругать, а там заодно и сам в хоккей поиграю, – закончил с улыбкой Ильназ Багавиев.

Творческая семья подарила участникам форума свой музыкальный номер.

Ильдус Лотфуллин: «Образ жизни современных детей напоминает образ жизни взрослых»

Кандидат медицинских наук, педиатр Ильдус Лотфуллин остановился на теме самых частотных болезней, встречающихся у детей в XXI веке, и дал рекомендации по их профилактике.

– Жизнь современных детей сильно изменилась: наблюдаются изменение образа питания, малоподвижность, недостаток сна и отдыха. Их образ жизни напоминает образ жизни взрослых.

Одна из самых больших проблем у детей – ожирение. По последним статистическим данным, 23% детей в России страдают ожирением или избыточной массой тела. Судя по мировой статистике, по сравнению с 70-ми годами ожирение встречается в четыре раза чаще. Мнение о том, что детское ожирение более всего распространено в странах Америки и Западной Европы, является стереотипным. Сейчас случаи ожирения встречаются и в восточных, и арабских странах, в Африке, и Россия не отстает от этой тенденции.

Ожирение мы понимаем очень просто, но на самом деле это целая группа заболеваний, связанных с накоплением в организме лишнего жира. Это заболевание может привести к множеству других: повышению артериального давления, астме, абстинентному апноэ, половым расстройствам, искривлению костей. Также оно влияет не только на тело, но и на душу. Ребенок с избыточным весом не чувствует себя комфортно в коллективе.

Неправильно сводить проблему ожирения к генетике. Также принято считать, что оно связано с эндокринными проблемами, но на самом деле такая связь обнаруживается только в одном проценте случаев. Проблема ожирения связана с тремя факторами: неправильное питание, недостаток физических упражнений и неправильный образ жизни.

Ильдус Лотфуллин остановился на теме самых частых болезней, встречающихся у детей в XXI веке, и дал рекомендации по их профилактике Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Правильное питание – это то, что ребенок должен усваивать с раннего возраста. Во-первых, если мы не будем правильно питаться в семье, дети тоже будут питаться неправильно. Правильное питание должно начинаться с родителей. Во-вторых, основными продуктами в нашем рационе должны быть овощи и фрукты. В-третьих, очень важно завтракать. Дети, которые завтракают и получают больше калорий в начале дня, как правило, имеют меньше лишнего веса, чем те, которые получают меньше калорий, не завтракая.

В-четвертых, нужно упорядочить употребление сладкой пищи. Полностью отказаться от сладкого мы не можем, поэтому следует контролировать его объем. В то же время нельзя запрещать сладкое в качестве наказания. Неправильно говорить ребенку: «Ты сегодня принес двойку, поэтому сладкого не получишь». Повзрослев, он начнет использовать сладкое в качестве источника удовольствия.

В-пятых, не стоит перекусывать калорийной едой. Перекусы допустимы, но это должны быть только овощи или фрукты. Также следует избегать сладких напитков, они очень вредны, калории не должны поступать в организм в виде жидкости. Гораздо полезнее компот из сухофруктов и свежевыжатые фруктовые соки.

В-шестых, не употреблять жареную пищу. Если мы обжариваем продукт с добавлением масла, его калорийность увеличивается в два-три раза. Калорийность еды в ресторанах, кафе и точках быстрого питания в два-три раза выше, поэтому лучше питаться дома.

В-седьмых, это переход на «тарелку правильного питания», собранную Гарвардским университетом. По этой схеме тарелка делится на четыре части. Больше четверти отдается под овощи (причем всеми нами любимый картофель в группу овощей не входит). Самая маленькая часть – это фрукты и ягоды. Не всегда правильно есть сладкие фрукты, виноград, финики. Вторую половину тарелки, разделенную на две равные части, составляют белки и углеводы. К белкам не относятся сыры и полуфабрикаты из мясных продуктов, колбасы.

По этой схеме тарелка делится на четыре части. Больше четверти отдается под овощи (причем всеми нами любимый картофель в группу овощей не входит). Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Еще одно важное условие для предотвращения ожирения – это движение. Ребенок должен играть по 60 минут каждый день, заниматься спортом три раза в неделю и как можно меньше сидеть без движения.

Еще одно правило правильного образа жизни – полноценный сон. Недостаток сна тоже приводит к ожирению, ребенку-подростку требуется много сна, иногда он может спать 9-10 часов. Детям нужно ложиться рано, они не должны смотреть телевизор или разговаривать по телефону перед сном. Лучше, если в спальне будет темно и прохладно. Хочу отметить и «экранное время», установленное для детей: детям от 0 до 2 лет – 0 часов в день, то есть просмотр смартфона, планшета или телевизора не разрешен совсем, детям старше 2 лет – не более одного часа.

Избавление от лишнего веса возможно, но это очень сложный процесс. При этом следует избегать ложных целей. Например, таких как «похудею на 3 кг до Нового года», «в новом году не получилось, похудею к лету», «хочу изменить форму тела», «хочу похудеть». Цели нужно ставить так: «через три месяца начну завтракать», «через четыре месяца откажусь от жареной пищи» и так далее. Неправильно мотивировать человека словами «ты плохой, тебе нужно измениться». Верная формулировка звучит так: «У тебя неправильное питание, тебе нужно его изменить», – пояснил специалист.

На форуме также выступила первый татарский коуч Илюза Аминова, которая рассказала о правильном подходе в воплощении мечты.

Организатором первого Форума татарских мам выступила редакция журнала «Сююмбике». На мероприятии собрались более 200 мам, прошедших в финал «Әниләр марафоны» («Марафона мам») – проекта, который реализуется в одной из социальных сетей с 2019 года.

Камиля Билалова, Intertat.tatar, перевод с татарского