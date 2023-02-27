Вся трасса М7 в Татарстане станет четырехполосной в 2024 году

В 2024 году трасса М7 «Волга» в Татарстане будет полностью четырехполосной. Для безопасности дорожного движения встречные транспортные потоки будут разделены. Об этом сообщил «Татар-информу» заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Азат Гатауллин.

В настоящее время работы по реконструкции автодороги М7 ведутся в направлении Чувашии на двух участках протяженностью 17,2 км. На подходах к мостовому переходу через Свиягу длиной 7 км работы планируется завершить в этом году, рассказал спикер.

«В составе транспортного коридора Казань – Екатеринбург будет реконструирован участок трассы протяженностью 96 км от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном. Сейчас на М7, где уже прошла реконструкция, где проведен капремонт, барьерное ограждение, разделяющее встречные потоки, установлено», – заявил Гатауллин.

По его словам, на дорогах второй и третьей категорий, где невозможно разделить потоки встречного движения барьерным ограждением, наносятся шумовые полосы, меняется схема организации дорожного движения, применяются специальные виды разметки.

Так, в прошлом году в качестве экспериментальных мер по безопасности дорожного движения были нанесены продольные шумовые полосы со сплошной линией горизонтальной дорожной разметки. Такие мероприятия проведены на трех участках общей протяженностью 6,8 км автодорог: подъезд к городу Кирову, Казань – Оренбург и Казань – Буинск – Ульяновск.

«На сегодня на этих участках ДТП с лобовым столкновением отсутствуют. Наша задача не ждать, а принимать меры, которые бы позволили снизить дорожно-транспортные происшествия и тяжесть последствий», – подчеркнул замначальника управления.

Согласно статистике, столкновения как вид ДТП в Татарстане занимают первое место, констатировал Гатауллин. В прошлом году из 455 ДТП, произошедших на территории республики, 285 происшествий приходятся именно на столкновения. В них погибли 54 человека и 481 участник дорожного движения получил ранения различной степени тяжести, уточнил спикер.

«Доля встречных столкновений составляет около 40% от общего количества столкновений. В этих 113 ДТП погибли 48 человек и 234 получили ранения. 26,5% таких ДТП – это столкновения, связанные с выездом на полосу встречного движения в местах, где это запрещено», – заключил Гатауллин.