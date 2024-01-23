Вся трасса М7 в Татарстане станет четырехполосной в 2024 году

В этом году на трассе М7 в Татарстане планируется завершить реконструкцию участков с 1061 по 1166 км, а также с 761+500 по 771+246 км в районе Иннополиса и строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. После реализации этих проектов вся автодорога в республике станет четырехполосной, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

В прошлом году под Казанью капитально отремонтировали более 10 км трассы М7 «Волга». Это участки дороги с 786+500 по 794 км и с 821 по 825 км с высокой интенсивностью движения – в сутки по ним проезжает более 40 тыс. автомобилей.

«На 7,5-километровом участке с 786+500 по 794 км специалисты усилили существующую дорожную одежду, уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие. Отремонтировали пересечения и примыкания», – отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Кроме того, на 789 и 792-м км рабочие построили два отнесенных левых поворота с переходно-скоростными полосами с освещением. Установили металлическое барьерное ограждение, которое позволит предотвратить лобовые столкновения.

Возле села Новая Тура отремонтировали две остановочные площадки с переходно-скоростными полосами, а также обновили павильоны и устроили пешеходные тротуары к ним. На двух пешеходных переходах появились светофоры.

Завершен также третий этап капремонта участка с 812 по 825 км. В частности, дорожники отремонтировали четыре километра (821 – 825 км) трассы и две транспортные развязки на 816 и 818-м км.