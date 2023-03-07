«Вся страна читала»: в Казани представили выставку к столетию журнала «Чаян»

В выставочном зале «Манеж» в Казанском Кремле открылась выставка, приуроченная к столетию легендарного журнала сатиры и юмора «Чаян». На экспозиции посетители смогут увидеть не только карикатурные рисунки, но и раритетные номера — начиная от послереволюционного времени и вплоть до современных выпусков журнала «Чаян».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В 1985 году тираж „Чаяна“ составлял 850 тыс. экземпляров. Это журнал, который читал весь Советский Союз. И даже сегодня, несмотря на век информационных технологий, „Чаян“ является самым продаваемым журналом „Татмедиа“. Это журнал, известный на всю страну, один из самых важных проектов Татарстана», — подчеркнул генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В приветственной речи медиаменеджер также отметил героизм коллектива журнала «Чаян». Несмотря на строгую советскую цензуру, сотрудники не боялись заполнять страницы альманаха острыми сатирическими рисунками на различные злободневные темы — от политики и истории вплоть до мира искусства.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Наш журнал удалось сохранить не только благодаря нашим художникам и журналистам, но и благодаря руководству республики. Наш журнал — это бренд и история. Действительно, „Чаян“ — это знаменитый журнал, в котором публиковались практически все татарские классики. И до сих пор журнал объединяет людей», — рассказал главный редактор журнала «Чаян» Рафаэль Халилуллов.

Он обратил внимание на то, что на выставке представлены самые первые номера журнала за 1920–1930-е годы, которые сегодня являются настоящим раритетом, а также архивные фото, на которых запечатлены сотрудники редакции и художники «Чаяна» разных лет.

Помимо прочего, посетители смогут увидеть сатирические рисунки главного художника журнала Александра Алешина и карикатуры других именитых авторов, в их числе — заслуженный деятель искусств ТАССР Виктор Игнатьев и другие художники, известные не одному поколению читателей журнала: Виталий Феоктистов, Ташир Фаизов, Леонид Насыров.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Когда-то я был поклонником журнала, а потом это увлечение стало моей профессией. Можно с уверенностью сказать, что в Казани благодаря „Чаяну“ сформировалась своя школа карикатуры, ведь ни одно учебное заведение не готовит карикатуристов. Мы познавали все тонкости в процессе работы», — заметил главный художник журнала «Чаян» Александр Алешин.

После торжественной части главный редактор журнала провел экскурсию по экспозиции для первых посетителей. Рафаэль Халилуллов напомнил, что первый номер издания вышел в свет в 1923 году и выглядел довольно скромно. Первый выпуск был черно-белым, а героями карикатур были богатеи, баи, муллы и кулаки. Как графика, так и наполнение журнала были далеки от совершенства — ведь профессиональных карикатуристов тогда не было. В журнал приходили молодые художники, которые впоследствии превратились в самобытных мастеров карикатуры.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сейчас «Чаян» — одно из немногих сохранившихся юмористических изданий на постсоветском пространстве. Редакция выпускает журнал для людей, стараясь сохранять лучшие традиции, среди которых — юмор и высмеивание нелепостей и глупостей обыденной жизни. В то же время журнал идет в ногу со временем, осваивая новые сатирические подходы. Открывшаяся сегодня экспозиция проработает до 9 мая 2023 года.