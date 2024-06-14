«Вся кровь вытекает за несколько минут»: врачи РКБ РТ спасли роженицу с тяжелым диагнозом

На 18-й неделе беременности 22-летняя Мария узнала, что все идет не по плану, – беременность протекала с осложнениями

Фото: Михаил Захаров / Татар-информ

«Женщине с таким диагнозом в буквальном смысле слова нельзя даже шевелиться»

На 18-й неделе беременности 22-летняя Мария узнала, что все идет не по плану, – беременность протекала с осложнениями. Молодой женщине диагностировали целый букет патологий – 13-сантиметровую грыжу матки, врастание плаценты, припаянный к матке мочевой пузырь и полное предлежание плаценты.

Эта была четвертая беременность молодой жительницы Татарстана, должен был появиться на свет ее пятый ребенок: двое из детей – близнецы.

«Я испугалась сначала. Все врачи говорили, что очень велик риск того, что я погибну от кровотечения. Начиталась ужасов всяких в интернете, конечно. Там вариантов-то немного – или удалят все женские органы, или погибну при родах... Но отказываться от ребенка я даже не думала. Это же мое, родное», – вспоминает Мария.

Госпитализация была ей жизненно необходима – только под контролем врачей она смогла бы доносить ребенка до нормального срока Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Молодая мама поначалу не соглашалась даже на госпитализацию – не хотела оставлять детей, старшему из них всего 5 лет.

Но госпитализация была ей жизненно необходима – только под контролем врачей она смогла бы доносить ребенка до нормального срока. Самое опасное, по словам врачей, что при такой патологии кровотечение может начаться где угодно и когда угодно. Женщинам с таким диагнозом в буквальном смысле слова нельзя даже шевелиться.

«Госпитализируют беременных с подобным диагнозом рано. И они живут, что называется, в лечебно-охранительном режиме – в больнице. Потому что любая физическая нагрузка может спровоцировать кровотечение», – объяснила заместитель главного врача РКБ Татарстана по акушерству и гинекологии Нигина Нигматулина.

Ахмад Аль-Аккуми: «Сосуды плаценты, можно сказать, переплетены между собой. Толщиной такой сосуд один-полтора сантиметра. Это очень опасно массивным кровотечением» Фото: © «Татар-информ»

«Раньше операции у пациенток с таким диагнозом всегда заканчивались удалением матки»

Врастание плаценты и грыжа матки – очень тяжелый диагноз. Плацента в принципе всегда сильнее цепляется в тех местах, где стенки матки тонкие, чтобы обеспечить плоду хорошее кровоснабжение. А в случае Марии за счет плаценты, которая проросла в тонкую стенку, сформировалась еще и грыжа.

«Сосуды плаценты, можно сказать, переплетены между собой. Толщиной такой сосуд один-полтора сантиметра. Это очень опасно массивным кровотечением. При их повреждении за 3 минуты через такие сосуды мы теряем до двух литров крови. За несколько минут кровь и вовсе вся вытечет», – добавил акушер-гинеколог Перинатального центра РКБ Татарстана Ахмад Аль-Аккуми.

Раньше операции у пациенток с таким диагнозом всегда заканчивались удалением матки, потому что с такой кровопотерей и спасти женщину, и сохранить орган было просто невозможно. Спустя некоторое время органосохраняющие операции освоили профессора московских федеральных центров, а затем и специалисты РКБ Татарстана.

Накануне операции делается экспертное УЗИ, чтобы с точностью определить тактику и объем операции Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы проработали полный сценарий таких операций: заранее готовы ко всем возможным исходам и знаем, что делать. Кровопотеря в таких операциях может быть от одного литра до десяти. Мы стараемся довести беременность до 35-36 недель, когда риски кровотечения уже самые максимальные, но малыш успевает достаточно развиться», – отметила Нигина Нигматулина.

Накануне операции делается экспертное УЗИ, чтобы с точностью определить тактику и объем операции – где и какой разрез акушеры-гинекологи могут сделать. Подготавливаются компоненты крови, а также аппарат, который возвращает собственную кровь пациентке.

Большой мультидисциплинарной бригадой специалисты идут на кесарево сечение: анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, неонатологи, трансфузиологи, урологи, сосудистые хирурги и медицинские сестры.

Первыми на операцию приглашаются анестезиологи-реаниматологи, потом урологи, чтобы поставить мочеточниковые катетеры. Это делается для профилактики возможных осложнений, чтобы не ранить мочеточники.

Далее акушеры-гинекологи делают разрез, вскрывают брюшную полость и с помощью ультразвукового исследования прямо на матке определяют, где находится край плаценты, чтобы сделать разрез выше него. Доктора проводят кесарево, не повреждая плаценту.

Большой мультидисциплинарной бригадой специалисты идут на кесарево сечение: анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, неонатологи, трансфузиологи, урологи, сосудистые хирурги и медицинские сестры Фото: пресс-служба РКБ Татарстана

«Мы с Лилией Марселевной (акушер-гинеколог Перинатального центра РКБ, – прим. Т-и) приступили к пластике матки. Миллиметр за миллиметром мы отделяли мочевой пузырь, который был припаян к матке. Это делается для профилактики повреждения мочевого пузыря. Нам удалось убрать участок грыжи матки диаметром 13 сантиметров. Особое внимание мы уделяем ушиванию матки, чтобы идеально сопоставить края раны. Все наши действия способствуют хорошему заживлению и предотвращению возможных кровотечений. Объем кровопотери был около 1,7 литра, что является небольшим для операций такой сложности», – рассказал Ахмад Аль-Аккуми.

«Мы стараемся сохранить детородные органы всеми возможными способами»

По словам руководителя Перинатального центра РКБ, делать подобные операции может только суперподготовленная бригада, которая молниеносно реагирует на любые акушерские ситуации. И Республиканская клиническая больница Татарстана на сегодня единственная клиника, которая подготовлена к такого уровня вмешательствам.

Нигина Нигматулина: «Наша клиника всегда стремится к органосохраняющим операциям, то есть мы стараемся сохранить детородные органы всеми возможными способами» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наша клиника всегда стремится к органосохраняющим операциям, то есть мы стараемся сохранить детородные органы всеми возможными способами. Ахмад Халедович – это редкий специалист. Он обучает подрастающие кадры, повышает уровень профессионализма молодых специалистов. Ведь успех таких операций зависит от уровня подготовки всей команды», – подытожила Нигина Нигматулина.

Восстановилась Мария быстро – уже на шестой день после операции она была готова к выписке. За жизнь молодой мамы можно было больше не переживать. Ее кроха еще несколько недель пролежала под наблюдением врачей отделения патологии новорожденных, ведь малышке пришлось родиться чуть раньше срока. Сейчас все семейство уже дома в полном составе, мама и новорожденная чувствуют себя хорошо.

Восстановилась Мария быстро – уже на шестой день после операции она была готова к выписке. За жизнь молодой мамы можно было больше не переживать Фото: © «Татар-информ»

К слову, так называемый закон парных случаев, который известен в медицинской среде, сработал и в этот раз – спустя буквально неделю к врачам Перинатального центра РКБ поступила еще одна женщина с точно такой же проблемой – с врастанием плаценты и грыжей матки. Точно так же, как и у Марии, женщине грозило страшное смертоносное кровотечение. Но бригада медиков снова сотворила чудо – спасли и маму, и малыша, и детородные органы. А значит, дали женщине шанс на новую беременность...