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СВО 3 декабря 2024 14:16

ВСУ за сутки потеряли более 300 военных на курском направлении

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За сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 300 военнослужащих. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих. Уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты, из них две Bradley производства США, 17 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия и шесть минометов», – указано в сообщении.

По данным военного ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 37655 военнослужащих.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», – добавили в Минобороны РФ.

#спецоперация
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