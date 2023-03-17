ВСУ за сутки потеряли более 130 бойцов на донецком направлении

«Южная» группировка российских войск продолжает активные действия на донецком направлении. В результате за сутки в районе Семеновки, Петровского и Тоненького было уничтожено до 135 солдат противника, три бронемашины, склад боеприпасов и другая техника, сообщается в сводке Минобороны РФ.

«На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии „Западной“ группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Берестовое Харьковской области и Артемовка Луганской народной республики. Потери противника составили свыше 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны», — добавили в ведомстве.

Кроме того, ВСУ несут потери в районе населенных пунктов Терны и Ямполовка на краснолиманском направлении (до 70 человек и спецтехника), в Угледаре и Новомихайловке – южно-донецкое и запорожское направления (до 65 человек и техника).

Еще 25 военных ликвидировано на херсонском направлении. Также уничтожено две боевых бронемашины, десять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град» и самоходная артиллерийская установка «Акация».