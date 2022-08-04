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Ру Тат
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Происшествия
4 августа 2022  19:34

ВСУ обстреляли из «Точки-У» поселок Климово в Брянской области

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Два жителя поселка Климово пострадали после обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Он рассказал, что обстрел произошел при использовании ракетного комплекса «Точка-У», однако снаряд был сбит российскими средствами ПВО. Из-за разлетевшихся осколков были повреждены объекты гражданской инфраструктуры: несколько домовладений, зерновой приемник хлебопредприятия и школа. 

«Среди гражданского населения есть двое пострадавших, которые получили лёгкие осколочные ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Богомаз в своем Telegram-канале.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине, инициированной в феврале Президентом РФ Владимиром Путиным, приграничные регионы России подвергаются регулярным обстрелам со стороны ВСУ.

#спецоперация на Украине #обстрел
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