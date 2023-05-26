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Политика 26 мая 2023 22:32

ВСУ выпустили по Мариуполю две ракеты Storm Shadow — ТАСС

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Сегодня ВСУ обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами Storm Shadow. Об этом, ссылаясь на силовые структуры Донецкой народной республики, сообщает ТАСС.

По его данным, был атакован завод «Азовсталь». «Это были две ракеты Storm Shadow», — уточнил собеседник агентства.

Напомним, что Киев впервые использовал британские ракеты 13 мая, а уже спустя два дня Минобороны России сообщило о перехвате первого такого снаряда.

#спецоперация #ракета #ДНР
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