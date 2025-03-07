ВСУ впервые применили истребители Mirage 2000 для нужд ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили французские истребители Mirage 2000 при реагировании на воздушную тревогу, пишет ТАСС.

В публикации отмечается, что в отражении воздушной атаки участвовала авиация, включая F-16 и Mirage 2000. Подчеркивается, что французские истребители, прибывшие на Украину месяц назад, впервые были привлечены к реагированию на воздушную тревогу.

6 февраля министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил о поставке первых Mirage 2000 Украине. Количество планируемых к передаче истребителей не было уточнено, однако по информации СМИ, речь идет не более, чем о 6 машинах. Эксперты полагают, что данные истребители лучше всего подходят для нанесения ударов, но также способны поражать цели в воздухе.