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ВСУ ведут массированный обстрел по Энергодару и Каменке-Днепровской
Обстановка в районе городов Энергодар и Каменка-Днепровская Запорожской области в настоящее время крайне нестабильна. Вооруженные силы Украины осуществляют массированный обстрел этих населенных пунктов, сообщил губернатор Балицкий.
В связи с этим жителям Энергодара и Каменки-Днепровской настоятельно рекомендуется сохранять спокойствие, немедленно перейти в укрытия и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. Безопасность граждан является приоритетом в этой чрезвычайной ситуации.
Также автомобилистам, следующим в направлении Энергодара, необходимо воздержаться от поездок до нормализации ситуации. Это вызвано тем, что над автомобильной дорогой зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов противника, что создает дополнительную опасность.
«Пострадавших и разрушений после массированного обстрела Энергодара со стороны ВСУ нет», – уточнил губернатор.
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