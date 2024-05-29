ВСУ ведут массированный обстрел по Энергодару и Каменке-Днепровской

Обстановка в районе городов Энергодар и Каменка-Днепровская Запорожской области в настоящее время крайне нестабильна. Вооруженные силы Украины осуществляют массированный обстрел этих населенных пунктов, сообщил губернатор Балицкий.

В связи с этим жителям Энергодара и Каменки-Днепровской настоятельно рекомендуется сохранять спокойствие, немедленно перейти в укрытия и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. Безопасность граждан является приоритетом в этой чрезвычайной ситуации.

Также автомобилистам, следующим в направлении Энергодара, необходимо воздержаться от поездок до нормализации ситуации. Это вызвано тем, что над автомобильной дорогой зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов противника, что создает дополнительную опасность.

«Пострадавших и разрушений после массированного обстрела Энергодара со стороны ВСУ нет», – уточнил губернатор.