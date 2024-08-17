ВСУ ударили западными ракетами по гражданским объектам Курской области

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о первом случае применения ракет западного производства по гражданским объектам Курской области. Предположительно, это были американские системы HIMARS, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, 16 августа были зафиксированы несколько атак на гражданскую инфраструктуру на территории России. В частности, в Курской области впервые были использованы реактивные ракеты западного производства для ударов по невоенным целям.

Захарова отметила, что в результате одной из атак был полностью разрушен мост через реку Сейм в Глушковском районе. При этом погибли волонтеры, оказывавшие помощь в эвакуации мирного населения.

Представитель МИД подчеркнула, что все причастные к этим действиям будут привлечены к ответственности и понесут суровое наказание.