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Ру Тат
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Происшествия
20 августа 2022  20:37

ВСУ ударили по Запорожской АЭС тяжелой артиллерией

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Украинские военные нанесли артиллерийский удар из западного дальнобойного оружия по Запорожской АЭС в Энергодаре. Снаряды разорвались в непосредственной близости от одного из административных зданий АЭС, сообщила военно-гражданская администрация региона.

Обстрел ВСУ вели с противоположного берега Днепра. Критические объекты станции не повреждены, уточнили в ВГА. После обстрела ЗАЭС, украинские военные открыли огонь по пригороду Энергодара.

«Киевские каратели открыли огонь по Запорожской АЭС и пригороду Энергодара. Зафиксированы артиллерийские удары по территории Запорожской атомной электростанци», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации региона. Уточняется, что из-за провокаций украинских военных принято решение о минимизации нахождения на рабочих местах сотрудников станции. К слову, на этой неделе СМИ распространили видео, на котором работники призывали киевские власти прекратить обстрелы АЭС.

Напомним, ЗАЭС находится под контролем России. ВСУ продолжают регулярные обстрелы атомной станции, неоднократно наносились серьезные повреждения. Минобороны РФ обвиняет Киев в ядерном терроризме, подчеркивая, что только усилиями российских военных удается избежать масштабной катастрофы. Западные страны призывают Россию передать станцию под контроль Украины, а Киев, тем временем, обвиняет в обстрелах российских военных. Накануне Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил российскому лидеру Владимиру Путину – оба руководителя государств согласились, что важно организовать поездку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

 

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