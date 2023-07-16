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ВСУ ударили по Луганску кассетными боеприпасами
ВСУ нанесли удар по юго-западной части города Луганска, предположительно применив дальнобойные кассетные боеприпасы, сообщает ТАСС со ссылкой на Андрея Марочко.
«Около 10.00 на юго-западе города Луганска жители услышали звук работы систем ПВО, потом были раскатистые взрывы, очень похожие на разрывы кассетных боеприпасов, то есть взрыв не один был, а их было большое количество и практически одновременно», – указано в сообщении.
По мнению Марочко, что украинские войска применили новый вид боеприпасов для нанесения этого удара по Луганску.
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