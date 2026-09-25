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Происшествия 25 сентября 2026 11:36

ВСУ ударили по гуманитарному конвою из Омской области, трое погибли

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Гуманитарный конвой, следовавший из Омской области в зону СВО, был атакован ВСУ в Запорожье. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. По его данным, все погибшие – жители города Тары. Еще один человек получил ранения.

«Это огромное горе. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших. Поставил задачу главе района Евгению Николаевичу Лысакову и своему заместителю Ирине Павловне Варнавской оказать необходимую помощь семьям», – написал Хоценко в МАКС.

#Омская область #гуманитарный груз #Запорожская область
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