ВСУ ударили по гуманитарному конвою из Омской области, трое погибли

Гуманитарный конвой, следовавший из Омской области в зону СВО, был атакован ВСУ в Запорожье. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. По его данным, все погибшие – жители города Тары. Еще один человек получил ранения.

«Это огромное горе. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших. Поставил задачу главе района Евгению Николаевичу Лысакову и своему заместителю Ирине Павловне Варнавской оказать необходимую помощь семьям», – написал Хоценко в МАКС.