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Происшествия 22 июля 2023 11:35

ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области

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ВСУ ударили по белгородскому селу Журавлевка кассетными боеприпасами, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

«По селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО. Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета – зафиксировано 10 выстрелов», – указано в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

#всу #Белгородская область
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