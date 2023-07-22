ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области

ВСУ ударили по белгородскому селу Журавлевка кассетными боеприпасами, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

«По селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО. Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета – зафиксировано 10 выстрелов», – указано в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.