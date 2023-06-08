news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 8 июня 2023 09:59

ВСУ совершили попытку наступления в Запорожской области

Скопировать ссылку
news_top_970_100

ВСУ пытаются наступать в Запорожской области, сообщает РИА со ссылкой на члена главсовета администрации региона Владимира Рогова.

Как указано в сообщении, на данный момент все их попытки прорвать оборону закончились провалом и колоссальными потерями.

По словам Рогова, противник бросил на участок фронта максимальные силы военных и техники, такого количества на этом направлении еще не использовалось.

#всу #Запорожская область
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное