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ВСУ совершили попытку наступления в Запорожской области
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ВСУ пытаются наступать в Запорожской области, сообщает РИА со ссылкой на члена главсовета администрации региона Владимира Рогова.
Как указано в сообщении, на данный момент все их попытки прорвать оборону закончились провалом и колоссальными потерями.
По словам Рогова, противник бросил на участок фронта максимальные силы военных и техники, такого количества на этом направлении еще не использовалось.
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