ВСУ совершили попытку наступления в Запорожской области

ВСУ пытаются наступать в Запорожской области, сообщает РИА со ссылкой на члена главсовета администрации региона Владимира Рогова.

Как указано в сообщении, на данный момент все их попытки прорвать оборону закончились провалом и колоссальными потерями.

По словам Рогова, противник бросил на участок фронта максимальные силы военных и техники, такого количества на этом направлении еще не использовалось.