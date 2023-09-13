ВСУ совершили очередную попытку атаковать регионы России с помощью беспилотников

Сегодня силы ПВО пресекли очередную попытку ВСУ совершить атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории России. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Около 21.30 мск дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области. А в 22.00 мск два бесплиотника ВСУ были уничтожены над территорией Брянской области.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что в настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также в своем Telegram-канале указал, что в результате происшествия потсрадавших и разрушений нет.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО», – подчеркнул он.