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ВСУ совершили очередную попытку атаковать регионы России с помощью беспилотников
Сегодня силы ПВО пресекли очередную попытку ВСУ совершить атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории России. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Около 21.30 мск дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области. А в 22.00 мск два бесплиотника ВСУ были уничтожены над территорией Брянской области.
В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что в настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз также в своем Telegram-канале указал, что в результате происшествия потсрадавших и разрушений нет.
«Спасибо нашим подразделениям ПВО», – подчеркнул он.
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